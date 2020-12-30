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Ormanda bedava kaplıca keyfi

Bursa'da ormanlık alanın içinde bulunan kaplıca havuzu, pandemi döneminde kalabalıktan kaçmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Güncellenme: 14:52, 30/12/2020
Haberler Seyahat
Ormanda bedava kaplıca keyfi

Büyükorhan ilçesinini Düğüncüler köyünde ormanlık alan içindeki Aliova Çayı’nın kenarında kendiliğinden çıkan kaplıca suyunu köylüler herkes faydalansın diye havuz haline getirdi.

Akan suyun içinden çıkan kaplıca suyu yaz ve kış doğa tutkunlarının uğrak yeri.

(FOTO: İHA)

Açık havada ücretsiz kaplıca ve kamp keyfi yapmak isteyenler tabiat harikası yere akın ediyor.

(FOTO: İHA)

Soğuk havaya rağmen sıcak suya girerek ayrı bir keyif yaşayan vatandaşlar, pandemi döneminde doğayla iç içe zaman geçiriyor.

(FOTO: İHA)

Buraya gelenler hem bedava kaplıca keyfi yaşıyor, hem de kamp keyfi yapıyor. (İHA)

Bursa
Yayınlanma Tarihi:14:46,