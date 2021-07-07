Kısıtlamalar kalktı, Salda Gölü’ne akın ettiler

Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Temmuz’da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı. 2019 yılında Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumuna ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile ilgi odağı oluyor. Türkiye’nin her yerinden ziyaretçiler, gölü görmek için Burdur’un Yeşilova ilçesine geliyor.

‘Beyaz Adalar’ bölgesindeki kumsala ve göle giriş, geçen yıl 15 Ekim’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yasaklanırken, burayı görmek isteyenler, beyaz kumların bittiği noktaya yerleştirilen ahşap bariyerlerin ön kısmına kadar gelip, gölü seyredebiliyor. Salda Gölü’nün Doğanbaba, Kayadibi, Tabiat Parkı ve halk plajı bölgelerine ise girişte kısıtlama bulunmuyor. Ziyaretçiler, bu bölgelerde hem kumsala hem göle girebiliyor.

“İLK DEFA GELDİM, ÇOK GÜZEL”

Adana’dan Salda Gölü’nü görmeye geldiğini söyleyen Altan Kula, “Doğası çok güzel. Bence korunmalı sahile çöp kovaları konulabilir” dedi. Antalya’dan geldiğini söyleyen Havva Doğan, “Salda’ya ilk defa geldim. Çok güzel. Dediler ki Salda özelliğini kaybetmiş. Kaybetmemiş. Yağmur olmayınca biraz çekilmiş. Rahmet yağarsa daha güzel olur” diye konuştu.

“HEP BÖYLE KALSIN”



Ankara’dan geldiğini söyleyen Ceren Aktan, “Sosyal medyadan görüyordum. Gelince de gördüm ki gerçekten anlatıldığı gibi. Hakikaten öyleymiş. Gerçekten güzel. İnşallah hep böyle temiz kalır” dedi.

Eskişehir’den ailesiyle geldiğini anlatan Ceylin Naz Üstünbaş. “Televizyonlarda haberlerde gördüğümüz kadar varmış. Çok güzel” ifadelerini kullandı.

(DHA)



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