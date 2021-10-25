Kızılcahamam’da eşsiz sonbahar manzarası

Ankara Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda kızıl, sarı ve yeşil renklerin birbiriyle eşsiz uyumu havadan çekilen görüntülerle masalsı kareler oluşturdu.

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Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’n havadan çekilen görüntüsü sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.

Bin 187 hektar alanda bulunan farklı ağaç türleri, sararan ve kızıllaşan yaprakları ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yılda 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 5 milli parkı içinde yer alıyor.

Park içinde tavşan, yaban domuzu, kara akbaba, sincap, kızıl geyik gibi hayvanlar yer alıyor.

En çok karaçam, sarıçam ve kavak ağaçları bulunuyor. (İHA)