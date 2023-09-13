Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ziyaretçi rekoru

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 2023 yazında ziyaretçi rekoru kırdı.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan delta, 2023 yılının yaz döneminde 50 bin 600 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu rakam, geçen yılki yaz dönemine göre yüzde 20’lik bir artışa işaret ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Delta, 365 kuş türünün yaşadığı, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bir bölgedir. Ayrıca, göç sırasında Karadeniz’i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşımaktadır.” denildi.

Açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin deltanın korunması ve ziyaretçilere hizmet sunulması için çeşitli çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda, deltaya bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ulaşım sağlandığı, ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve satış reyonu gibi alanlar oluşturulduğu ifade edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin sadece Samsun ve Türkiye için değil, dünya için de çok önemli bir alan olduğunu söyledi.

Demir, “Deltanın korunması ve ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti hakkında

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektarlık bir alana sahip. Deltanın 5 bin 174 hektarlık kısmı, yaban hayatı geliştirme alanı kapsamında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor.

Deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Dünya nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünden 15’i deltada yaşıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göç sırasında Karadeniz’i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.