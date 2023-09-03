Kızkalesi’nde tatilci yoğunluğu

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde yerli ve yabancı turist hareketliliği devam ediyor.

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Hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranının yüzde 55’e ulaştığı Kızkalesi’nde tatilci yoğunluğu eylülde de sürüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Korykos Antik Kenti’nin parçası olan kalenin sahiline gelenler, denizde yüzerek serinliyor.

Bazı ziyaretçiler plajda güneşlenirken bazıları da tekne turlarına katılıyor.

“DENİZ SUYU SICAKLIĞI 27 DERECE”

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Sezonun, turizmciler açısından verimli geçtiğini belirten Öztop, “Eylül olmasına rağmen otellerimiz dolu. Aileler, okulların açılmasından önce çocuklarının moral bulması ve tatilin tadını çıkarması için rezervasyon yaptırdılar” dedi.

Öztop, sahilin yüzmek için güvenli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Kızkalesi sahili, taş ve çakıl bulunmayan kumsala sahip. Denizimiz 20 metreden sonra derinleştiği için başta çocuklu aileler olmak üzere herkes güvenle yüzebiliyor. Deniz suyu sıcaklığı da 27 derece. Bölgede deniz suyu sıcaklığı ekim sonuna kadar yüksek kalıyor. Tatili sadece deniz, kum ve güneşten ibaret görmüyoruz. Kızkalesi’ne gelenler mutlaka bölgedeki tarihi ve kültürel yerleri görmeli.”

Adıyaman’dan gelen Murat Çürük de okula başlayacak 6 yaşındaki kızını sevindirmek için tatile geldiklerini söyledi. (AA)