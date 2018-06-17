Kocaeli gezilecek yerler rehberi: Müzeler, vadiler ve yaylalar

İzmit deyince akıllara halen 1999 depremi gelse de, Kocaeli kent merkezi doğal güzellikleriyle ilgili hak ediyor. İşte Türkiye'nin sanayi bölgesi olan Kocaeli'nin gezilecek yerleri...

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Marmara Denizi ve Karadeniz’e kıyısı olan Türkiye’nin en küçük 6. şehri olan Kocaeli, hem tatil hem de tarihi yerlerini keşfetmek için ideal bir şehirdir. Kartepe ve Maşukiye gibi önemli turistik yerlere ev sahipliği yapan, her mevsim ayrı bir güzel olan Kocaeli’nin doğal ve tarihi zenginliklerini tanımanız için hazırladığımız Kocaeli gezi rehberi faydalı olacaktır…

KOCAELİ GEZİLECEK YERLER

BALLIKAYALAR VADİSİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Tavşanlı köyü sınırları içinde. Bir günlük bir aktivite için oldukça uygundur. “Tabiat Parkı ve Doğal Sit Alanı” ilan edilen Ballıkayalar Vadisi 1,5 kilometre uzunluğunda 40-80 metre genişliğindedir. Ballıkayalar Vadisi kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen jeomorfolojik şekilleri ile karstik boğazdır. Vadi içinde göl, şelaleler ve Ballıkaya Deresi’ne ulaşan travertenler üzerinde seyir terasları bulunmaktadır.

İZMİT SAAT KULESİ

Saat Kulesi, Kocaeli Valisi Musa Kazım Bey tarafından, 2. Abdülhamit Han’ın tahtta çıkışının 25. yılını anmak üzere yaptırılmıştır. Neo-klasik tarzda Hereke ve Tavşancıl’dan getirilen traverten taşları kullanılarak inşa edildi. İzmit, Kemalpaşa mahallesinde Kasr-ı Hümayun (Saray Müze) ile Atatürk Heykeli arasında yer alan kulenin alt katında 3 yönde 3 çeşme vardır. Kule, antik bir masaldan çıkmış gibi şehre farklı bir siluet katar.

MÜZELER

Türk Deniz Kuvvetleri'ne 1973 yılında katılan Gayret Gemisi 1995 yılında hizmet dışına ayrılmıştır. Gölcük Tersanesi'nde onarılan gemi 29 Ağustos 1997'de müze olarak ziyarete açıldı. Ayrıca Gölcük Deniz Müzesi 12 Mart 1976'da Türk deniz tarihini özet olarak yansıtabilmek amacıyla kurulmuştur.

SAATÇİ ALİ EFENDİ KONAĞI (ETNOGRAFYA MÜZESİ)

İzmit'in denize hakim bir yamacı üzerine 1776 yılında 1. Abdulhamit zamanında inşa edilmiştir. Kocaeli Veli Ahmet Mahallesi'nde, Alacamescit Gümüşlü Sokağı'nda bulunan konak, Kültür Bakanlığınca kamulaştırıldı. 1978 yılında onarılarak 1987 yılında etnografya müzesi olarak hizmete açılmıştır. 18. yüzyılın ağaç işleri, kalem işleri ve mimari yapısı ile döneminin önemli örneklerinden birisidir.

MENEKŞE YAYLASI

İzmit'in Nusretiye köyü sınırları içinde yer alıyor. Eğer yaz başladıysa ormangülleri, sonbaharsa pastel renkler eşlik edecek yürüyüşünüze.