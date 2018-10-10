Konya gezilecek yerler: Anadolu’nun tahıl ambarı Konya’nın görülecek yerleri…

Konya Türkiye’nin tahıl ambarı ve en eski yerleşim yerlerindendir. Peki Konya’ya planlanan tatil rehberinde listede mutlaka olması gereken yerler nerelerdir? Konya'ya tatil için plan yaptıysanız sizin için hazırladığımız listeden mutlaka görmeniz gereken yerleri haberimizde...

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Konya, Anadolu şehirleri içerisinde en büyük yüzölçümüne sahip Türkiye’nin tahıl ambarı ve en eski yerleşim yerlerinden, bozkırın ortasında açan çiçektir. Konya, Mevlana Celaleddin Rumi ve Nasreddin Hoca gibi önemli şahsiyetleri yetiştirmiş, ülkemizin inanç turizminin önde gelen şehirlerinden biridir.

ÇATALHÖYÜK

Çatalhöyük Neolitik Kenti, Güney Anadolu Platosu’nda yaklaşık 14ha.lık bir alan üzerinde yer almaktadır. Dünya’daki bilinen ilk yerleşim yeri olarak kabul görmüş durumda. İki höyükten oluşan Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin daha uzun olan Doğu Höyüğü, M.Ö. 7400 ve 6200 yılları arasına tarihlenen 18 Neolitik yerleşim katmanından oluşmaktadır. Söz konusu katmanlarda, sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik hayata geçişi simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve diğer sanatsal öğeler yer almaktadır. Batı Höyüğü ise M.Ö. 6.200 ve 5.200 yılları arasına tarihlenen Kalkolitik Döneme ait kültürel özellikler göstermektedir. Çatalhöyük, aynı coğrafyada 2000 yıldan fazla bir süredir var olan köylerden kentsel hayata geçişin de önemli bir kanıtıdır. 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır.

MEVLANA TÜRBESİ

Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabrinin de bulunduğu türbe Konya'da öncelikli olarak görülmesi gereken yerdir. Halk arasında Yeşil Türbe de denilen türbe, 1274 yılında Mevlana’nın oğlu Sultan Veled tarafından yaptırmıştır. Her yıl binlerce yerli yabancı turisti Mevlana'nın o ünlü sözleriyle ‘Gel, gel, ne olursan ol yine gel” çağırır. Türbe dört adet fil ayağı(kalın sütun) üzerine yapılmıştır. Maneviyatı içinizde hissedeceğiniz türbe etrafındaki çarşılarıyla birlikte oldukça keyifli bir gezi olanağı sunuyor. Özellikle Şeb-i Arus kutlamalarının olduğu dönemde yoğunluk doruk noktasına çıkmaktadır. Ücretsiz gezebilirsiniz.

YERKÖPRÜ ŞELALESİ

Yerköprü Şelalesi, Hadım ilçesinde bulunuyor. Göksu Nehri üzerinde yer alıyor. 20 metreden dökülen Yerköprü Şelalesi yarattığı atmosfer ile havanın, suyun ve tabii ki manzaranın görsel şölenini sunuyor ziyaretçilerine.

KİLİSTRA ANTİK KENTİ

Kilistra Antik Kenti, Konya'ya 34 kilometre uzaklıktaki Meram İlçesinin Hatunsaray Bucağına bağlı Gökyurt köyünde yer alır. Kayaların içlerinin oyularak yerleşim alanlarının oluşturulduğu Kilistra Konya’nın Kapadokya’sı olarak da adlandırılmakta. Kilistra Antik Kenti ayrıca Frig döneminden kalan ve en önemlisi bir krala ait olan kaya mezarlarını da içinde barındırıyor. Antik kent içerisinde höyükler de yer almakta.

ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Atatürk'ün Konya ziyaretlerinde kendisine tahsis edilmiş iki katlı küçük mütevazi bir ev. Ev günümüzde Atatürk’ün şahsi eşyalarını ve döneme ait diğer belgeleri, fotoğrafları, gazete kupürlerini görebileceğiniz müze olarak kullanılıyor. Müze ev 1928 yılında Atatürk'e hediye edilmiş ve tapusuna “Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların hediyesidir.” ibaresi yer alır.