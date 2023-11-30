Konya Tropikal Kelebek Bahçesi üç milyon ziyaretçiyi geçti

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açıldığı 2015'ten bugüne kadar üç milyondan fazla kişi ziyaret etti.

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Standart boyut

Açılışı Temmuz 2015’te gerçekleştirilen, Selçuklu Belediyesi’nce farklı ölçülerde 1730 parça cam kullanılarak yaptırılan bahçe, 7 bin 600 metrekare kullanım, 3 bin 500 metrekare de yürüyüş alanına sahip.

Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçede, 40 türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü bulunuyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, Konya’nın tatile gidenler için bir kavşak noktası görünümünde olmasının etkisiyle Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi aldıklarını söyledi.

Yabancı turistlerin de bahçeye ilgisinin dönemsel yükselişler gösterebildiğini dile getiren Tuş, “Özellikle bu dönemde Rusya ve Ukrayna’dan ziyaretçilerimiz çok oldu. Şebiarus dönemlerinde ise İranlı ziyaretçilerimiz daha ağırlıklı geliyorlar. Açıldığımız 2015 yılının temmuz ayından günümüze kadar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak yeni rekorlara imza atıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında ise aylık bazda rekorumuzu olan 117 bin ziyaretçi sayısını geçtik” dedi.



Kelebekler dışında bitkiler ve Böcek Köyü de görülebilir

Bahçenin sadece kelebekleriyle ilgi çeken bir yer olmadığını vurgulayan Tuş şunları kaydetti:

“Ziyaretçiler burada birçok ülkeden gelen kelebekleri görebilirken Türkiye’de bulunmayan bitki türlerini de tanıma imkanı yakalıyor. İçeriğinde Böcek Köyü bulunmasıyla da standart hayvanat bahçelerinin dışına çıkan bir konsepte sahip. Buraya gelenler kelebeği görüyor, onun bitkilerle ilişkisini anlıyor, müze kısmında da kelebeğin oluşum aşamalarından kelebeğin ailelerine kadar görüyor. Kelebek dışında kalan beş takımı da farklı örneklerini görerek gezisini tamamlıyor. Aynı zamanda öğrencilerin eğitim aldıkları bir eğitim sınıfımız var. Okul grupları böcekleri, sürüngenleri ve tabii kelebekleri burada görebiliyorlar.” (AA)