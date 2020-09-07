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Konya’daki Atatürk Müzesi’nde tarihe yolculuk
Konya’daki Atatürk Müzesi’nde tarihe yolculuk
Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen iki katlı tarihî bina, 19 Temmuz 1928 günü Konyalıların Atatürk’e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna ‘‘Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Konyalıların hediyesidir’’ kaydı konulmuş.
Seyahat 7 Eylül 2020 - 15:26

1940'tan 1963 yılına kadar Vali Konağı olarak kullanılan bina, 17 Aralık 1964 günü Atatürk Evi Kültür Müzesi adıyla ziyarete açılmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Binanın Atatürk Müzesi’ne dönüşmesi ise, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına 1981 yılında gerçekleşmiş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Bu yıl, İl Kutlama Komitesi Başkanlığı'nın talepleri üzerine, bina Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce restore edilmiş, sergileme ve düzenlemesi yeniden yapılarak 1982 yılında Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Müzenin son onarımı Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2001-2003 yılları arasında yapılırken, müzenin düzenlenmesinde, yapının ev olarak kullanılma özelliği göz önünde tutulmuş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Vitrinlerde Atatürk'ün şahsi eşyaları sergilenirken, panolarda ‘Konya'nın ve Konyalının Kurtuluş Savaşımızdaki Yeri’ fotoğraf ve belgelerle anlatılmaya çalışılmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Panolarda, Atatürk’ün Konya’ya gelişini, şehirde yaptığı ziyaretleri, bu evde tuttuğu günlük notları gösteren belgeler, fotoğraflar ve gazete kupürleri sergileniyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Vitrinlerde ise Atatürk’e ait bazı elbiseler ile bu evde kullandığı muhtelif eşyalar teşhir ediliyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Pazartesi günleri hariç her gün açık olan müze ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

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