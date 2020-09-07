Konya’daki Atatürk Müzesi’nde tarihe yolculuk

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen iki katlı tarihî bina, 19 Temmuz 1928 günü Konyalıların Atatürk’e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna ‘‘Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Konyalıların hediyesidir’’ kaydı konulmuş.

1940'tan 1963 yılına kadar Vali Konağı olarak kullanılan bina, 17 Aralık 1964 günü Atatürk Evi Kültür Müzesi adıyla ziyarete açılmış.

Binanın Atatürk Müzesi’ne dönüşmesi ise, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına 1981 yılında gerçekleşmiş.

Bu yıl, İl Kutlama Komitesi Başkanlığı'nın talepleri üzerine, bina Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce restore edilmiş, sergileme ve düzenlemesi yeniden yapılarak 1982 yılında Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmış.

Müzenin son onarımı Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2001-2003 yılları arasında yapılırken, müzenin düzenlenmesinde, yapının ev olarak kullanılma özelliği göz önünde tutulmuş.

Vitrinlerde Atatürk'ün şahsi eşyaları sergilenirken, panolarda ‘Konya'nın ve Konyalının Kurtuluş Savaşımızdaki Yeri’ fotoğraf ve belgelerle anlatılmaya çalışılmış.

Panolarda, Atatürk’ün Konya’ya gelişini, şehirde yaptığı ziyaretleri, bu evde tuttuğu günlük notları gösteren belgeler, fotoğraflar ve gazete kupürleri sergileniyor.

Vitrinlerde ise Atatürk’e ait bazı elbiseler ile bu evde kullandığı muhtelif eşyalar teşhir ediliyor.

Pazartesi günleri hariç her gün açık olan müze ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.