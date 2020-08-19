Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Konya’nın ‘Kız Kulesi’ Gömeç Hatun Türbesi
Konya’nın ‘Kız Kulesi’ Gömeç Hatun Türbesi
Anadolu Selçuklu Devleti türbe mimarisinin seçkin örneklerinden olan Gömeç Hatun Türbesi, Konya’nın Kalenderhane mahallesindeki Musalla Mezarlığı içinde bulunuyor.
Seyahat 19 Ağustos 2020 - 13:55

13. yüzyıldan kalma türbe, hakkında pek fazla bilgi olmayan, 4. Kılıçarslan’ın eşi Gömeç Hatun hatırasına yapılmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Yapım malzeme ve tekniğinde zeminde sekiz veya dokuz sıra iri kesme taş, üstte ise tuğla kullanılmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Dış görünüş itibariyle bir kaleyi andıran yapının eyvan kemerleri mozaiklerle süslenmiş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Türbenin mumyalık kapısının 2 tarafından yükselen merdivenlerle eyvana çıkılıyor. Bu tipin ilginç bir özelliği de eyvanı oluşturan duvarların ortalarındaki dayanak plastırlar.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Abidevi cephesini ve diğer yanlarını üstten çeviren mazgal biçimi dendanları sebebiyle yapı, halk arasında Kız Kulesi olarak da adlandırılıyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Dikdörtgene yakın plandaki binanın doğu ve batı taraflarında üçgen biçiminde payanda çıkmalar yer alıyor.

Sivri kemerli ve yüksek bir tak şeklindeki kuzey cephesi, kalkan duvarı biçiminde yapının bütün yüksekliğini aşıyor.

Etiketler