Konya’nın ‘Kız Kulesi’ Gömeç Hatun Türbesi

13. yüzyıldan kalma türbe, hakkında pek fazla bilgi olmayan, 4. Kılıçarslan’ın eşi Gömeç Hatun hatırasına yapılmış.

Yapım malzeme ve tekniğinde zeminde sekiz veya dokuz sıra iri kesme taş, üstte ise tuğla kullanılmış.

Dış görünüş itibariyle bir kaleyi andıran yapının eyvan kemerleri mozaiklerle süslenmiş.

Türbenin mumyalık kapısının 2 tarafından yükselen merdivenlerle eyvana çıkılıyor. Bu tipin ilginç bir özelliği de eyvanı oluşturan duvarların ortalarındaki dayanak plastırlar.

Abidevi cephesini ve diğer yanlarını üstten çeviren mazgal biçimi dendanları sebebiyle yapı, halk arasında Kız Kulesi olarak da adlandırılıyor.

Dikdörtgene yakın plandaki binanın doğu ve batı taraflarında üçgen biçiminde payanda çıkmalar yer alıyor.



Sivri kemerli ve yüksek bir tak şeklindeki kuzey cephesi, kalkan duvarı biçiminde yapının bütün yüksekliğini aşıyor.