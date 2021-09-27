Kop Dağı’nda renk cümbüşü
Bayburt'ta sonbahardan kışa geçişte 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergâhında renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.
Bayburt-Erzurum karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.
Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.
Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, “Buralar gezip görülecek yer” dedi. (İHA)