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Koronavirüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım
Koronavirüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Corona virüsü (COVID-19) salgını Güney Amerika'da da etkili oluyor.
Seyahat 18 Mart 2020 - 11:09

Brezilya’da vaka sayısı 203’e yükseldi.

Foto: DepoPhotos

Ancak bu tehlikeli duruma rağmen Rio de Janeiro’nun ünlü plajları Copacabana ve Ipanema haftasonunu tıklım tıklım geçirdi.

Foto: DepoPhotos

Denize giren, güneşlenen halk Corona virüsü tehdidine ilişkin uyarılara kulak asmadı.

Foto: DepoPhotos

VİRÜSTEN SINIRLARINI KAPATAN PERU’DA DA PLAJLAR DOLDU

Corona virüsü dolayısıyla diğer ülkelere sınırlarını kapayan Güney Amerika ülkesi Peru'da da halk plajlara akın etti.

Foto: DepoPhotos

Başkent Lima'da Agua Dulce Plajı'nı dolduranlar günü denize girip güneşlenerek geçirdi.

Foto: DepoPhotos

Peru'da 117 aktif vaka bulunuyor.

Foto: DepoPhotos

Son güncelleme: 11:33 - 18.03.2020
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