Kosova gezilecek yerler: Büyüleyici tarihi ile Kosova gezi rehberi

Resmî adı Kosova Cumhuriyeti olan, Balkanlarda denize kıyısı olmayan bir ülke olan Kosova, uzun yıllar boyunca işgal altında yaşamış, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde yıllarca yaşayan Kosova'da birçok Türk eseri de bulunmakta. Şimdi Kosova'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kosova, düz ovalarda yükselen dağları, büyüleyici bir tarihin buluştuğu manzaraları, misfirperver insanları ve bir çok UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan yapıları ile ziyaret edilmesi gereken önemli ülkelerden biridir. Kosova’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

KOSOVA GEZİLECEK YERLER

PRİŞTİNE / GRACANİCA MANASTIRI

Diğer adıyla Arnavut Manastırı, Priştine yakınlarında adını aldığı kasabada bulunmaktadır. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan görkemli yapı eski bir bazilika kalıntısı üzerine kurulmuş ve oldukça yıpranmış olmasına rağmen hala turistlerin ilgi odağıdır.

PRİŞTİNE / KOSOVA ETNOGRAFYA MÜZESİ

Emin Gjiku Kompleksi altında faaliyet gösteren müzede Osmanlı hâkimiyet dönemindeyken Kosova'nın yaşam tarzını anlatan bir takım eşyalar sergilenmektedir. Eski silahlar, kıyafetler, mobilyalar bulunan müze içinde ayrıca çömleklerin bulunduğu bir alan da yer almaktadır.

DEÇEN / VİSOKİ DECANİ MANASTIRI

Kosova’nın Deçan kasabasında bulunan Sırp Ortodoks Hıristiyan manastırıdır. Serbo-Byzantine mimari stiliyle 1327 yılında inşa edilen tarihi manastır, 2004 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’nde yer almaktadır.

PRİZREN KALESİ / PRİZREN KALESİ

Prizrenski Grad ve Dusan Kalesi gibi isimlerle de anılan bir Ortaçağ savunma kalesidir. Bizanslıların Prizren’in hakim tepelerinden birine inşa ettirdiği kale, 976 ve 1025 yılları arasında inşa edilmiştir. 14. yüzyılın ortalarında önemi daha da artan kale, Prizren’in Sırp İmparatorluğu’nun başkenti olmasında etkili rol oynamıştır. İmparatorluğun çöküş yıllarında Mrnjavcevic ailesi, Balsic ailesi ve Brankoviç ailesi gibi Sırp soylularına ev sahipliği yapan tarihi kale, 15. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Tarihi kale, 1948 yılında Olağanüstü Önemli Kültür Anıtı ilan edilmiştir.

PRİZREN / SİNAN PAŞA CAMİİ

Bölgede Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu dönemlerde Sinan Paşa’nın emriyle Prizren’de inşa edilerek, 1615 yılında ibadete açılmıştır. Osmanlı mimarisinin yalnızca Kosova’da değil tüm Avrupa’daki en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sinan Paşa Camii, ülkemizden ve Dünyanın birçok yerinden Kosova’ya gidenlerin en fazla ziyaret ettiği yerlerden biridir.

PRİZREN / CUMA CAMİİ

Yine Prizren’de yer alan ve 1200’lü yıllarda katedral olarak inşa edilen ancak Osmanlı Devleti’nin bölgede hakim olduğu dönemlerde camiye çevrilen görkemli bir yapıdır. Cuma Camii, 1950’li yıllardan sonra tekrar kiliseye çevrilmiştir. 1999’da ibadete kapanan yapı, 2004 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir.

PEC / PEÇ PATRİKHANESİ MANASTIRI

Kosova’nın tarihi şehirlerinden biri olan Pec yakınlarında bulunan Peç Patrikhanesi veya diğer isimiyle Peç Patrikhanesi Manastırı, 13. ve 14. yüzyıllarda inşa edilerek ibadete açılan bir Sırp-Ortodoks manastırıdır ve kentin başpiskoposluk merkezidir. ‘Kosova Ortaçağ Anıtları’ndan biri olarak 1947 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil olan yapı, Serbo-Byzantine mimarisinin en eşsiz örneklerinden biridir.

PEC / RUGOVA KANYONU

Ülkenin Karadağ sınırı yakınında yer alan doğa harikası bir nehir kanyonudur. Yer yer 1.000 metreyi bulan derinliği ve 25 kilometre uzunluğu ile Avrupa’nın en uzun ve derin kanyonları arasında bulunmaktadır. Pec bölgesindeki buzulların yok olması ve su erozyonu sebebiyle oluşan kanyon, jeolojik, hidrolojik, botanik değerleri, mağaraları ve muhteşem manzarasıyla 1985 yılında ulusal doğal miras ilan edilmiştir. Dağcıların ülkedeki uğrak yerlerinden biri olan Rugova Kanyonu mutlaka görülmesi gereken yerlerindendir:

KLİNA / MİRUŞA ŞELALELERİ

Klina’da yer alan şelaleler topluluğudur. Adını kendisini oluşturan Miruşa Deresi’nden alanşelaleler, aktıkları bölgede mağaralar ve kanyonlar meydana getirmişlerdir. 12 kademeden oluşan şelalelerin en yükseği 22 metredir. Miruşa Şelaleleri Kosova’nın en turistik yerlerinden biri olarak, bölgenin tertemiz havası ve doğal manzaraları yüz binlerce kişiyi buraya çekmektedir.