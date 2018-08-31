Kosta Rika’nın doğal güzellikleriyle ünlü yürüyüş rotaları

Kosta Rika’nın geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren koruma altına alınan ulusal parkları, vahşi yaşam sığınakları ve biyolojik rezervleri, gezginlere karşı konulamaz manzaralar ile zengin canlı çeşitliliği sunuyor. Hatta bunlardan bazıları, farklı zorluk seviyelerine sahip yürüyüş yolları aracılığıyla gezginlere eşine az rastlanır deneyimler yaşatıyor.

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Parque Nacional Volcán Poás

11 milyon yıldan fazla süredir faaliyette olan Volcán Poás, dünyanın en rahat ulaşılabilen aktif volkan konisi konumunda. Oluşturduğu doğal çeşitlilik sayesinde ilgi çekici atmosfere sahip olan volkan ve çevresindeki alan, uzun süreden bu yana ulusal park statüsünde koruma altında tutuluyor.

Koruma alanının tam ortasında yer alan volkana, San José ve Alajuela'dan kalkan toplu taşıma araçları vasıtasıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Bölgeye geldikten sonra parkın sıra dışı cüce bulut ormanından geçen, çok iyi korunmuş, kısa parkurları arasından seçiminizi yapıp yürüyüşünüze başlayabilirsiniz. Bölgeye gelen gezginler ağırlıklı olarak ilk seçim haklarını, ana krateri çevreleyen ve oluşumun hemen üstünden geçen The Crater Overlook Trail'dan yana kullanıyor. Engelli bireylerin de rahatlıkla kullanabilecekleri asfalt kaplı yürüyüş rotası, yalnızca 750 metre uzunluğunda.

Sendero Los Patos-Sirena, Parque Nacional Corcovado

Daha zorlu bir parkur arayışındaysanız, rotanızı Parque Nacional Corcovado'ya çevirebilirsiniz. Sendero Los Patos ile Sirena arasında uzanan 20 kilometrelik parkurda yürüyüş yaparken yağmur ormanında yaşayan ve bölgeye özgü tapir, yakalı pekari gibi memeli türlerini gözlemleme fırsatına sahip olabilirsiniz. Ortalama 9 saatte aşılabilen rota, yerel halkı doğa rehberi olarak yetiştirmeyi amaçlayan bir programın yürütüldüğü Rincón de Osa isimli köyden başlıyor.

Zorluk seviyesinin yüksekliğinden dolayı bu parkuru aşmak isteyenlerin, yanlarına mutlaka çevreyi iyi tanıyan rehberleri almaları gerekiyor. Eğer siz de bu kurala uyarsanız, güvenliğin yanı sıra hem yol üzerindeki manzaraları hem de zengin canlı çeşitliliğini ıskalamamış olursunuz. Rehber konusunda yardım almak isterseniz, köy halkına veya Puerto Jiménez'deki gözlem ofisine danışabilirsiniz.

Cerro Chirripó, Parque Nacional Chirripó

Kosta Rika'nın doğal güzellikleri ile baş başa olacağınız yürüyüş rotaları listemizdeki sıradaki parkur, tatil süresi dış mekân aktivitelerine birkaç gün ayıracak kadar uzun olan gezginler için daha ideal. Zira bu rota 3 bin metreyi aşan irtifası ile ülkenin en yüksek zirvesi olarak anılan Cerro Chirripó'yu bünyesinde barındırıyor.

Parque National Chirripó içerisindeki parkurda ilerlerken bulut ormanlarından kayalık zirvelere kadar farklı doğal oluşumların oluşturduğu eşsiz manzaralara şahit olabilir, hatta havanın açık olduğu günlerde yüksek noktalardan Pasifik Okyanusu'nu görebilirsiniz.

Bu rotada da rehber kullanmanız yararınıza olacaktır. Çünkü onun bilgisinden yararlanıp yerel bitki ve hayvan türleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Rehberlik hizmeti hakkında detaylar için parkın girişindeki bekçi istasyonuna başvurabilirsiniz.

Reserva Rara Avis

Reserva Rara Avis'in bünyesinde Avrupa kıtasının tamamındakinden çok daha fazla sayıda bitki, kuş ve kelebek türü bulunuyor. Bu yapısı sayesinde koruma alanı, uzun süredir ülkenin ekoturizm açısından en önemli bölgesi olarak anılıyor. 367 kuş türünü gözlemleyebileceğiniz bölgede, toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan bir parkur ağı sizleri bekliyor. Tabelalar sayesinde gitmeniz gereken yönü herhangi bir sıkıntı yaşamadan bulabileceğiniz patikaları aşmak, uzunluğa bağlı olarak 30 dakika ila birkaç saat arasında süre alıyor.

Birçok gezgin Rara Avis'in farklı yönlerini görmek için koruma alanında kamp yapmayı tercih ediyor. Eğer siz de bu yönde karar alırsanız, rehberli yürüyüş turlarına katılıp gündüz gözünüzden kaçan ayrıntıları ve manzaraları farklı bir atmosferde keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Estación Biológica Pocosol, Monteverde

Kosta Rika'nın doğal güzellikleri ile baş başa olacağınız yürüyüş parkurları listemizin son sırasında, 2 günlük sürede aşılabilen Estación Biológica Pocosol rotası yer alıyor. Monteverde'de başlayıp ülkenin en büyük özel koruma alanı olan Bosque Eterno de los Niños'un doğu sınırındaki istasyonda sonlanan parkur, açık ara Kosta Rika'nın en macera dolu yürüyüş yolu.

Yön işaretlerinin bulunmadığı parkurda, doğa tutkunu gezginlere silahlı, ilk yardım eğitimi almış 2 muhafız eşlik ediyor. Çünkü özellikle gece kamp yapılan alanların çevresinde sıklıkla pumalar görülüyor.