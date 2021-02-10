Kral mezarları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Ahmetli ilçesinde aralarında Lidya kralları Alyattes ve Gyges’e ait kral mezarlarının da bulunduğu 2 bin 700 yıllık tümülüsler, defineciler tarafından her geçen gün tahrip edilerek, zarar görüyor.

Gediz Ovası üzerinde yükselen ve ‘Anadolu’nun piramitleri’ olarak gösterilen tümülüslerin, Kendirlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ikisi, son olarak 26 Ocakta, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iş makineleri ile talan edildi. Kaçak kazı yapan şüpheliler, iki tümülüse zarar verirken, iş makineleri ile kazılan tümülüsler, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Yaşanan son olayın ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmasıyla 2013 yılında Sardes Antik Kenti ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Bintepeler Tümülüslerinin korunması için çalışma başlatıldı. Bölgede kaçak kazılara karşı jandarma ekipleri devriyelerini sıklaştırırken, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da bölge halkını definecilere karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. (DHA)