Kuala Lumpur’un sembol yapısı Petronas Kuleleri

Pelli, binanın plan şemasını, İslam kültüründe sıkça kullanılan, iki karenin üst üste gelerek oluşturduğu ve ortasında bir yuvarlak bulunan Rub El Hizb motifi üzerinden kurgulamış. İki kule de bu plan düzeni sayesinde 8 kenara sahip.

1998 ve 2004 arasında dünyanın en yüksek ikiz gökdeleni olan Petronas İkiz Kuleleri 452 metre yükseklikleriyle halen dünyanın en yüksek 5. binası olma ünvanına sahip.

Yapının en dikkat çeken özelliklerinden biri de 41 ve 42. katlar arasında bulunan ve iki kuleyi birbirine bağlayan 58 metre uzunluğundaki çelik köprü.

Olası bir yangın anında kulelerden birinden diğerine tahliye sağlanabilmesi işlevi de gören köprü, aynı zamanda binayı dışarıdan ziyaret eden turistlerin çıkabilecekleri sınır yükseklikte.

Petronas petrol holdingin de yönetim binasını barındıran kuleler, birçok alış veriş merkezi, doğal bilimler müzesi “Petrosains”, bir senfoni orkestrası, bir sanat galerisi ve birçok büro için alan sağlıyor.

Kulelerden her biri 76 asansöre sahip olup, bunların 29 tanesi her seferinde 26 kişi taşıyan çift katlı asansörler. İnşaat için 37.000 ton çelik kullanılan yapıda 32.000 adet de pencere bulunuyor.