Küba gezilecek yerler: Beyaz kumlu plajları ve hareketli kültürü ile Küba gezi rehberi…

Karayiplerde bir ada ülkesi olan Küba, kolonyal dönem mimarisi, heykelleri, parkları, beyaz kumlu plajları, müzeleri, hareketli kültürü, müziği, sıcakkanlı insanları ile kendine özgü bir ülke. Şimdi, Küba'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım...

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Dünyada en çok görülmek istenen ülke olan Küba, Dünyanın okuma yazma oranı en yüksek ülkesidir. Cayman Adaları, Jamaika ve Haiti ile komşudur. Küba’da 11 milyon insan yaşıyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Küba’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

KÜBA GEZİLECEK YERLER

HAVANA / ESKİ HAVANA

Küba'nın, etkileyici tarihini, kendine özgü politik yapısını ve tutkulu Kübalıları anlamaya başlamak için öncelikle başkent Havana'nın tarihi bölgesi Eski Havana'yı keşfetmek gerekiyor. Burada kolonyal dönemden kalma çok sayıda tarihi yapı bulunmaktadır. Sokaklarda dans eden, şarkı söyleyen insanların yanı sıra, lezzetli yemekleri ile mutlaka keşfedilmesi gereken yerlerden biridir. Habana Vieja olarak da bilinen Eski Havana, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

HAVANA / DEVRİM MEYDANI

Küba'nın tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Devrim Meydanı, Fidel Castro'nun Küba halkına seslendiği meydan olarak bilinir. Bu meydanın popülaritesini artıran şey de Che Guevara'nın 1960'da Alberto Kardo tarafından çekilen portresinin yer aldığı duvardır. Her turist mutlaka bu duvar kenarında bir fotoğraf çeker.

HAVANA / PLAZA DE ARMAS

1520'li yıllardan kalma meydan, Havana'nın en eski meydanlarından biri. Kurulduğu zamanlarda askeri girişimler amacıyla kullanılan alanın adı da “Silahlar Meydanı” anlamına geliyor. Plaza de Armas, şehrin en akıcı yerlerinden biri olduğu gibi pazartesi günleri dışında her gün ikinci el kitap ve hediyelik eşya satan standlar kuruluyor. Meydanda katılabilecek pek çok etkinlik, dinlenebilecek kafeler ve leziz Küba lezzetleri tadacağınız restoranlar bulabilirsiniz.

HAVANA / MORRO KALESİ

Eski Havana'ya karşıdan bakan bir kayalıkta bulunan ve kilometrelerce uzaklıktan bile seçilebilen Morro Kalesi'nin tarihi 16. yüzyıla dayanıyor. Bir süre hapishane olarak da kullanılan kale, artık daha çok güneşin Atlantik Okyanusu üzerinden batışını seyretmek için bir seyir noktası olarak kullanılıyor.

HAVANA / DEVRİM MÜZESİ

Eski cumhurbaşkanlığı sarayında yer alan Museo de la Revolucion (Devrim Müzesi) yalnızca dışarıdan bakılmaya bile değer. Belçikalı mimar Paul Belau tarafından tasarlanan bina, 20. yüzyılın başlarında Neo-Klasik mimarinin görkemli bir versiyonu olarak inşa edilmiş. Bünyesinde Küba'nın bağımsızlık mücadelesine dair çok sayıdaki görüntü ve Che Guevara ve Camilo Cienfuegos’un gerçek boyutlu mum figürleri sergileniyor.

VARADERO PLAJI

Yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki bir Varadero Plajı, Küba'nın en ünlü plajı. Şehir merkezine 2 saat uzaklıkta yer alan ve her yıl yaklaşık bir milyon turisti ağırlayan Varadero Plajı’nın çevresinde eğlenebileceğiniz güzel barlar ve kulüpler de bulabilirsiniz.

SANTIAGO DE CUBA

Ülkenin doğusunda, tepelik bir kıyıda 1515 yılında kurulan ve o dönemde Küba'ya bir süre başkentlik de yapan Santiago de Cuba, yaklaşık 420 bin nüfusuyla Küba'nın en büyük ikinci kentidir. Ülkede Afrika kökenli nüfusun ve müzisyen oranının en yüksek olduğu yerdir.

TRINIDAD

1514 yılında Diego Velaquez tarafından kurulan bir kasaba olan Trinidad, Küba'nın güney kıyılarında yer alıyor. 1988 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve Arnavut kaldırımlı sokakları, kolonyal dönemden kalma binalarıyla ziyaret edilmesi gereken yerlerden.

BARACOA

Kristof Kolomb'un Küba'ya ilk ayak bastığı yerde kurulan Baracao, ülkenin en doğusunda, ulaşımın zor olduğu bir noktada yer almasından dolayı kitle turizminden uzak kalmış ve bu sayede hem doğasını hem de sosyal yaşantısını olduğu gibi korumayı başarmış bir kent. Geçimini çikolata ve kakao üretiminden sağlayan Baracoa'dan, 575 metre yüksekliğindeki düz zirvesiyle dikkat çeken El Yunque Dağı'nın manzarasını izlemeye doyamayacaksınız.