Küçükkuyu gezilecek yerler: Kazdağları’nın eteğindeki Küçükkuyu’nun turistik yerleri…

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Mitoloji tanrılarının balaylarını geçirdiği, Afrodit'in Hermes'le aşk yaşadığı, Paris'in Helena'ya aşkını sunduğu zümrüt taçlı efsanevi İda (Kaz) Dağı'nın eteklerindeki Küçükkuyu, doğal güzellikleri, denizi, deniz ürünleri, şifalı suları ve bitkileri, temiz havası, taş yapıları, tarihi değerleri ve zeytin-zeytinyağları ile Edremit Körfezi'nin ve ülkemizin gizli turizm cennetlerinden bir tanesi. Küçükkuyu’nun tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

KÜÇÜKKUYU’NUN GEZİLECEK YERLERİ

KAZDAĞI MİLLİ PARKI

Kazdağı kütlesinin güneye bakan yamacında 21 bin 452 hektarlık bir alanı kapsıyor. Güneyde Edremit Körfezi, doğuda Zeytinli Çayı, kuzeyde Karamandere Çayı ve batıda Mıhlı Çayı arasında yer alıyor. Milli park sınırları içerisinde, 800’den fazla bitkş türü bulunuyor. Milli park özellikle bitki, kuş ve memeli hayvan türleri açısından çok zengin. Alanın milli park ilan edilmesi ve avlanmanın yasaklanmasıyla yaban hayvanı sayısında artış görüldü. Alanda bulunan 37 bitki taksonu endemik olup bu türlerden 9’u tüm dünyada sadece Kazdağlarında görülüyor. Milli parkta boz ayı, karaca, tilki, porsuk, sansar gibi büyük memeli hayvanlar yaşıyor. Alanda bulunan bazı kuş türleri ise; kaya kartalı, puhu ve anadolu sıvacısı. Milli parkta kaybolmaları önlemek ve koruma amaçlı bir rehber alınması zorunlu tutuluyor. Milli parkta kontrollü noktalarda çadırlı konaklama imkanı da mevcut.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 5 DALIŞ NOKTASI

KAZDAĞLARI’NDA TREKKİNG

Kazdağlarının Alplerden sonra dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip dağları olduğu biliniyor. Trekking rotalarının bir kısmı serin kanyonlarda yapılırken bir kısmı da dağın yamaçlarından zirveye kadar uzanıyor. Bu kanyonların içinde en rağbetgören Şahinderesi Kanyonu. Bazı etaplar çok tehlikeli olduğu için rehbersiz girilmesine izin verilmiyor. Çamlıbel Köyü’nden yola çıkılan rota kimi zaman düz, kimi zaman da inişli çıkışlı. 10 kilometrelik parkurda Sutüven Şelalesi ve Hasanboğuldu da bulunuyor. Tahtakuşlar-Kapaklı-Dumanlı-Tavşanoynağı-Sarıkız Tepe parkuru Kaz Dağları’nın en zorlu ama çok zevkli bir parkuru.

SARIKIZ TEPESİ

Zeytinlik köyünün kuzey çıkışındaki yoldan saüğa sapıldığında 30 kilometre sonra ulaşılıyor. Adakların adandığı bir türbe bulunmaktadır.

HASANBOĞULDU

Edremit Akçay yolundan 5.5 kilometre sonra sağa dönülen yol Zeytinlik’e gidiyor. Zeytinlik köyünün kuzey çıkışında yol ikiye ayrılıyor. Soldaki yoldan Sütüven Şelalesi ve irili ufaklı göletlerin olduğu Hasanboğuldu’ya gidiliyor.

ADATEPE ZEYTİNYAĞI FABRİKA VE MÜZESİ

Türkiye’de bir ilk olan zeytinyağı müzesi; ziyaretçilerine hem kuru baskı tekniği ile zeytinyağı üretiminin nasıl yapıldığını gösteriyor hem de zeytinyağı ve sabun üretimiyle ilgili çeşitli araç gereçler fabrika binasında sergileniyor. Ayrıca taş baskı tekniği ile üretime devam ediliyor. Adatepe Zeytinyağı Müzesi Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Küçükkuyu kasabasının girişinde yer alıyor.

ZEUS ALTARI

Homeros, İlyada Destanında Tanrıların İda Dağında yaşadıklarından ve Troia (Truva) Savaşını buradan izleyip yönettiklerinden söz eder. Tanrılar Tanrısı Zeus'un da burada yaşadığı ve savaşı izleyip yönettiği yine bu destanda yer alır. Aslında Zeus Altarı olarak bilinen yer zamanında kaya kütlesinin oyulması ile oluşturulmuştur ve bu kaya kütlesine oyularak oluşturulmuş basamakları tırmanarak çıkılmaktadır. Zeus mağarası olarak bilinen sarnıcın yanında Çanakkale savaşında katılan Erdem Dede’nin yatırı da bulunmaktadır. Günümüzde hala Zeus Altarı ve çevresi kutsal olarak anılmaktadır. Efsaneye göre de; Zeus, Hera’yı ilk kez burada görmüş ve gördüğü anda da aşık olmuş.

YEŞİLYURT KÖYÜ

Kaz Dağı eteklerinde yamaca kurulu olan köy deniz kıyısına 3 kilometre mesafede. Burada restore edilen taş evlerde konaklayabilirsiniz.

TAHTAKUŞLAR ETNOGRAFYA GALERİSİ

Türkiye’de ilk kez bir köyde kurulan Etnografya ve Sanat Galerisi olma özelliğini taşıyan galeri, Edremit’e 17 kilometre, Akçay’a 5 kilometre mesafede yer alıyor. Orta Asya’dan Türkiye’ye göç eden Konar/Göçer Türk boylarının ilginç ve özgün kültür varlıkları, giyim eşyaları, aletleri, halıları ve çadırları; sanat galerisinde ise her türlü sanat yapıtları yıl boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.