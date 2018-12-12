Kült filmlere konu olmuş şehirler

Film izlediğinizde yalnızca yönetmenin hikayeye olan bakış açısını görmezsiniz.Bazı filmler müzikleriyle, bazıları ise olay örgüsünün yaşandığı şehirler ile hafızanıza kazınır. Maceraların ve koşuşturmaların yaşandığı ara sokaklar, ilişkilerin ilk adımlarının atıldığı meydanlar ya da ayrılıkların en acılarının yaşandığı istasyonlar… Bu yerlere hiç gitmemiş bile olsanız, filmler sayesinde sizin için artık tanıdıktır. İşte o filmler ve şehirler...

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Paris'in Samimi Sokakları: Amelie

İzlerken içinizi sıcacık bir mutluluğun kapladığı bir film Amelie. Bu sıcaklığın tek sebebi ise filmin ana karakteri Amelie değil. Fransa'nın estetik sokakları ve Amelie'nin bu sokaklarda yaşadıkları, filmin konusunu oluşturan etmenlerin başında geliyor.

Bu yüzden bir gün Paris'e yolunuz düşer de Amelie'nin izini takip etmek isterseniz oldukça yorulabilirsiniz. Fakat filmi izlediyseniz en azından Amelie'nin işe giderken kullandığı Rue Lepic Caddesi ve filmin bir çok sahnesinin geçtiği Café des Deux Moulins'i görmeden dönmemelisiniz.

Woody Allen'den Başyapıt: Roma'ya Sevgilerle

Şehirler ve yönetmenler dendiğinde sinemaseverlerin aklına birçok şehir ama tek yönetmen gelir: Woody Allen. Farklı şehirlere verdiği önemle bu listeyi neredeyse tek başına domine edebilecek kadar filmi olan Woody Allen, bu sevgisini en çok da Roma'ya göstermiş.

Alec Baldwin, Roberto Benigni ve Woody Allen'ın da yer aldığı film 2012'de vizyona girmişti. Mini bir Roma seyahatini ekran başında yaşatan film, Roma‘nın görülmeye değer tüm noktalarını seyirci ile paylaşıyor.

Brugge'un Labirenti Andıran Sokakları: In Bruges

Martin McDonagh'ın yazıp yönettiği ve 2008 yılında vizyona giren film, iki kiralık katilin hikayelerini anlatıyor. Brugge'un dar ve labirent gibi sokaklarında geçen, macera, dram ve komedi öğelerini barındıran bu film şehrin turistik değerini de epey artırmış durumda.

In Bruges'ün yayınlanmasının ardından Avrupa'nın bu şirin kentine turist akını başlamış. Filmi izlerken görebileceğiniz üzere, filmde kahramanlar neredeyse hiç otomobil kullanmıyor. Bu sayede şehrin otantik sokakları da seyirciye her yönüyle yansıtılıyor.

İran Kültürünün Aynası: Persepolis

İçinde şehir geçen filmler genelde romantik komedi ve macera türlerinde çekilse de söz konusu İran olunca durum daha farklı oluyor. 2007 yapımı Persepolis, Marjane Satrapi'nin çizgi roman otobiyografisinin sinemaya uyarlanmış hali. Politik bir animasyon olarak kurgulanan film, küçük bir kız çocuğunun gözüyle İran'ın sosyal ve kültürel hayatına ayna tutuyor.

Film boyunca Tahran sokaklarını ve tarihi mekanları yakından inceleyebiliyorsunuz. İslam Devrimi ile değişen hayatların anlatıldığı filmde o dönemin yoğun baskısı ve siyasi değişimleri çarpıcı biçimde anlatılıyor. Orta Doğu ve İran kültürüne meraklı olanlar bu filmi kaçırmamalı.

Kadim Şehirden Hikayeler: Anlat İstanbul

Şehirlere ve o şehirde yaşanan hikayelere değinen filmleri anlatırken Türkiye'den bir örnek vermemek olmazdı. Farklı medeniyetlerin etkisi ile çok kültürlü bir yapıya sahip olan İstanbul, bu zamana kadar birçok filme konu oldu. Fakat şehirdeki hikayeleri en iyi yansıtan filmlerin başında Anlat İstanbul geliyor.

Beş farklı yönetmen tarafından çekilen, beş farklı hikayeden oluşan film masal öğelerine de gönderme yapıyor. Film; Kırmızı Başlıklı Kız, Uyuyan Güzel, Kül Kedisi, Pamuk Prenses ve Fareli Köyün Kavalcısı olmak üzere beş bölümden oluşuyor. İstanbul‘dan insan hikayeleri sunan Anlat İstanbul, hikâyeleri masallara, insanları kahramanlara dönüştürerek anlatıyor. Bir klarnetçi, bir fahişe, delirmiş bir kadın ve farklı birçok karakter, beş farklı öyküyle sunuluyor.

Kaynak: Tatil Sepeti