Kültür ve sanat tutkunları için gözde tatil mekanları

Tatilin anlamı herkes için bambaşka. Kimi için deniz kenarında güneşlenmek, kimi için şık bir otelde konaklamak, kimi için partiler ve daha niceleri… Peki, sizin tatil planınız bunlardan hangisi? Eğer cevabınız “hiçbiri” ise seyahat ederken aynı zamanda farklı şeyler öğrenmek, yeni yerler görmek, ilginç lezzetler denemek veya bilgi dağarcığınızı geliştirmek peşindeyseniz, bu hayalinize uygun eğlenceli ve dolu dolu bir tatil planı yapmanız mümkün. Kültür ve sanat tutkunları için en gözde tatil mekanları arasından birini ya da bir kaçını seçerek kendinize unutulmaz bir yaz armağan edebilirsiniz.

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Kültür tatili denince akla ilk gelen plan kuşkusuz ki müzeler, tarihi yapılar, antik kentlerden oluşan bir gezi rotası. Bu rotayı hangi yöne çizeceğiniz ise sadece size kalmış. Çünkü dünya tarihi, ayaklarınızın altına serilmiş, hem yurt içi hem de yurt dışı lokasyonlarda sizi bekliyor.

Tercihiniz yurt dışından yana ise görmeniz gereken ilk şehirlerden biri Roma. Eşsiz tarihi dokusu, birbirinden ilginç müzeleri ve sanat galerileri ile tam bir kültür başkenti olan bu kent, kültür sanat tutkunlarının başını döndürüyor. Siz de kendinizi hiç bitmeyecek bir tarih ve sanat yolculuğu içinde bulmak istiyorsanız hiç düşünmeden Roma'ya doğru yol alabilirsiniz. Roma'nın yanı sıra Avrupa'nın köklü tarihe sahip kentlerinden Viyana, Paris ya da Prag gibi ünlü şehirleri de doya doya gezebilirsiniz. Tarihi yapıların yanı sıra sanat ve edebiyat dünyasının yetiştirdiği pek çok değerin kitaplarında anlatılan sokakları ya da yaşadıkları evleri bu lokasyonlarda bulmanız da oldukça cezbedici bir seçenek.

Ben yurdumun güzelliklerinden ayrılmam diyenler için ise Türkiye'de kültür sanat turizminin başkenti sayılan İstanbul, listenin başını çekiyor. Pek çok farklı kültüre başkentlik yapmış olan bu büyüleyici şehir, ünlü camileri ve kiliseleri, eski sokakları, müzeleri, sanat ve tarih kokan dokusuyla kültür tatilinin Türkiye'deki ilk adresi. Daha otantik bir seçim isteyenler için Mardin‘in eski taş evleri ve dar sokakları da görülmeye değer. Ayrıca Selçuklu kültürünün en güzel izlerini saklayan ve Mevlana'nın uhrevi havasını taşıyan Konya da kültür gezileri için oldukça ilginç ve doyurucu bir nokta.

Müzik Dolu Günler

Kültür tatillerinin tek biçimi elbette tarih gezileri değil. Sanatla dolu bir tatil için en sevdiğiniz grubun da katılacağı bir festivalin tarihlerini takip etmek isteyebilirsiniz. Havaların ısınması ile birlikte Türkiye genelinde festivaller hız kazanırken yurt dışında da pek çok farklı müzik türünü kapsayan organizasyonlar yapılıyor.

Caz severler için İstanbul Caz festivali, rock aşıkları için Çukurova Rock festivali ve hafif müziğin tutkunları için YavaşFest, yazın ilk günlerinde kapılarını müzik aşıklarına açıyor. Siz de tatilinize doyumsuz bir festivali dahil etmek niyetindeyseniz seyahat tarihlerinizi size en çok hitap eden organizasyon için yeniden gözden geçirebilirsiniz. Müziğe doyabilir ve bütün bir yılın gerginliğini harika sesler eşliğinde üzerinizden atıp deşarj olabilirsiniz.

Sinemayı Unutmayın

Müze, müzik, tarih derken kültür ve sanat dolu bir tatil için bir diğer mükemmel alternatif ise film festivalleri. Her yıl uluslararası film festivallerinin yanı sıra Türkiye içinde de pek çok bölgesel festival düzenleniyor. Sinema severlerin ilgi ve sevgiyle beklediği bu sanat dolu organizasyonların ilginizi çekeceğini düşünüyorsanız tatil rotanızı bu festivallerin yapıldığı noktalara çevirebilirsiniz.

Yurt içi ve yurt dışı seçenekleri ile geniş bir yelpazeyi kapsayan bu seyahat planlarınden size en çok hitap edeni seçerek sanat, kültür ve tarihle dolu harika bir tatil süreci geçirebilirsiniz. Tatiliniz bittiğinde kendinizi hem dinlenmiş hem de öğrenmiş hissedebilirsiniz.