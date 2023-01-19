Kuraklık kayakseverleri doğa turizmine yönlendiriyor

Bolu, Kocaeli ve Karabük'teki kayak merkezleri, yeterli kar olmaması nedeniyle son yılların en sakin günlerini yaşıyor.

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Kocaeli’de Samanlı Dağları’nın zirvesinde, İstanbul’a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Kartepe Kayak Merkezi’nde sezona hazırlık haziran ayında başladı.

Otel, pist, telesiyej ve teleskilerde bakım ile düzenlemeler yapılan tesis, bu yıl beklenen kar yağışını alamadığı için henüz pistlerini açamadı.

19 Aralık 2021’de tüm pistlerini açan 23 Ocak 2022’de kar kalınlığı 132 santimetreye ulaşan merkez, eski günlerini arıyor.

Kartepe Kayak Merkezi İdari İşler Müdürü Osman Keleş, dünyada iklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklıktan Türkiye’nin de etkilendiğini ifade etti.

Bugünlerde normalde 1 ila 1,5 metre kar kalınlığı olması gereken Kartepe’de, çok az yağan karın oluşturduğu don tabakası bulunduğunu anlatan Keleş, “Kar yağışının olmaması bizi olumsuz etkiledi. Ama Kartepe doğal cennet. Kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan güzel bir ormandayız. Yine gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Keleş, ziyaretçilerin telesiyejle Samanlı Dağları’nın zirvesine çıkabildiğine değinerek, “Misafirlerimiz kayak yapamıyor ama zirvede bir tarafta İzmit Körfezi bir tarafta Sapanca Gölü’nü görüp kaliteli zaman geçirebiliyor. Şu anda misafirlerimiz ATV’lerle doğa turizmi yapıyor” dedi.

Karabük’te, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak 3 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi de misafirlerine kapılarını açamadı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı’nda 24 Aralık 2021 tarihinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı merkez, bu yıl umudunu ay sonunda beklenen kar yağışına bağladı.

“Sezonu geç açacak olsak bile misafirlerimizi bekliyoruz”

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, merkezde kış sezonu kayak hazırlıklarının tamamlandığını anımsattı.

Tüm tesislerdeki gidişatı ve meteorolojik verileri yakından izlediklerine değinen Güven, şöyle konuştu:

“Çevre illerdeki kayak merkezleri de yeterli miktarda kar olmadığı için sezona başlayamadılar. İnşallah bu ay sonu itibarıyla yeterli karın yağacağını düşünüyoruz. Özellikle şubat ayında yoğun şekilde misafirlerimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Geçen yıl bu zamanlar Keltepe Kayak Merkezi’nde 1 metrenin üzerinde kar vardı. Bu sene yok fakat şubat ve mart aylarında yeterli kar miktarının olacağını düşünüyoruz. Sezonu geç açacak olsak bile Keltepe Kayak Merkezimize misafirlerimizi bekliyoruz.”





Kartalkaya’da yapay karlamayla kayak imkanı

Köroğlu Dağı’nın zirvesinde, 2 bin yataklı 5 otelin hizmet verdiği Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya da en kurak sezonlardan birini geçiriyor.

Her yıl aralık ayında sezonu açan merkezde bu yıl az miktarda yağan kar ve yapay karlamayla uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerin yalnızca 10 kilometrelik bölümünde kayak yapılıyor.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, sezonun kötü gittiğini söyledi.

“Ben 42 senedir Kartalkaya’dayım, böyle karsız sezon görmedim” diyen Ergül, ziyaretçilerin, yapay karlama sisteminin çalıştırıldığı alanlarda zaman geçirdiğini belirtti.

Ergül, son senelerin en sıkıntılı kış mevsiminin yaşandığına dikkati çekerek, “Bir hafta içerisinde kar beklentimiz yok. Ondan sonraki günlerde olacak gibi. Bizde beyazlık var ama Uludağ’da o da yok. Erzurum’da yapay karla kayak yapılmaya çalışılıyor. İsviçre ve Avusturya’da da sıkıntı var. 2500 metre yükseklikteki yerlerde kayak yapılabiliyor” ifadesini kullandı.

(AA)

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