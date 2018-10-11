Kütahya gezilecek yerler: Hititlere dayanan tarihiyle Kütahya…

Kütahya bilnerce yıldır önemli bir merkez oluştur. Antik Çağda “Kotys’nin Kenti” anlamına gelen ve Romalıların M.S. 38’de Anadolu’ya gönderdiği bir komutanın adı olan “Kotiaeion” Kütahya’nın ilk adıdır. Kütahya, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı uygarlıklarının hüküm sürdüğü, zengin maden yatakları dolayısıyla tarihin her döneminde ilgi görmüştür. İşte Kütahya'nın gezilecek yerleri...

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Kütahya gezilecek tarihi ve turistik yerleriyle dikkat çeken şehirlerimizden biri. Ege Bölgesi'nin İçbatı Anadolu Bölümünde yer alan Kütahya sınırları içinde kalan topraklarda yerleşen ve adı bilinen en eski halk Hititler'dir. İşte Kütahya’nın dikkat çeken gezilecek yerleri…

KÜTAHYA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

AİZANOİ ANTİK KENTİ

Kütahya’ya 50 kilometre uzaklıkta, Çavdarhiasra ilçe merkezindedir. Frigyalıların öncülü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının su perisi Erato ile efsanevi kral Arkas’ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı sanılmaktadır. Antik Frigya’ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis'lerin ana yerleşim merkeziydi. Zeus tapınağının çevresinde yapılan kazılarda, M.Ö. 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Roma imparatorluk döneminde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmıştır. Yine ilk sikkelerin bu dönemde basıldığı bilinmektedir. Roma döneminde Antik kentte yaklaşık 80.000 kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Kalıntılar arasında Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15.000 kişilik tiyatro ve tiyatroya bitişik 13.500 kişilik stadyum, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, suyolları, kapı yapıları bulunmaktadır. Aizanoi Antik Kenti Efes, Bergama, Side gibi kentlerle çağdaştır.

KÜTAHYA KALESİ

Hisar Tepesi'nde bulunan ve çevresi 3.500 metre olan kalenin üç bölümü vardır; Kale-i Sagir, Kale-i Bala ve dış surlar. Kütahya Kalesi'nin yapım tarihi ve kim tarafından yapıldığına dair bir kitabesi bulunmamaktadır. Fakat kale Bizans, Selçuklu, Germiyanlı ve Osmanlı dönemlerine tanıklık etmiştir. Kütahya Kalesi Evliya Çelebi'ye göre 72 burca sahiptir. Burçlar çok sık aralıklarla yerleştirilmiştir. Kütahya Kalesi’nde ayrıca iki çeşme, iki mescit ve Cumhuriyet döneminde yapılmış bir döner gazino ve kır kahvesi bulunmaktadır.

KÜTAHYA ARKEOLOJİ MÜZESİ

1965 yılında ziyarete açılan müze aslında, Ulu Cami yanında Umur-bin Savcı Medresesi olarak bilinen yapıdır. Bu medreseyi Germiyanoğulları devrinde Umur bin Savcı 1314 yılında yaptırmıştır. Müzede Aizonai örenyerinde 1990’da bulunan Amazon Lahti müzenin önemli eserleri arasındadır. Kütahya Arkeoloji Müzesi’nde, Paleolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit , Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Burdur Hacılar'dan gelen Geç Kalkolitik Dönem boyalı keramikler müzenin en eski örnekleridir. Eski Tunç ve Frig dönemine ait Frig çocuk oyuncakları, Ana Tanrıça, Kybele, rahipler, Satyr ve Hekate heykelleri de dikkat çekicidir.

ÇİNİ MÜZESİ

Germiyan Beyi II. Yakup Çelebi (1387 -1429) tarafından 1411 yılında yaptırılan imaret, medrese, mescit, kütüphane ve hamamdan oluşan külliyenin imaret ve türbe bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çini müzesi olarak restore edilip, 1999 yılında ziyarete açılmıştır. Çini üzerine açılan ilk müze olma özelliği taşır ve 14. yüzyıldan bu yana yapılan çini eserler sergilenmektedir.

GEZGİNLER TARAFINDAN TERCİH EDİLEN EN UCUZ 5 ROTA

SAAT KULESİ

Kütahya Saat Kulesi'ni 19. yüzyılın sonlarında Kütahya Valisi Fuat Paşa'nın yaptırdığı bilinmektedir. Daha önce, Analcı Mescit'in karşısında, 30 Ağustos Ortaokulu'nun arkasında bulunan saat kulesi 1975'ten önce yıktırılmış ve yerine Belediye Çarşısı yaptırılmıştır. Zafer Meydanı'nda yeniden yapılan saat kulesi, kare planlı, kesme taştan, iki katlı olup üzeri külah ile kapatılmıştır. 2005-2006 yıllarında aslına uygun olarak restore edilmiştir.