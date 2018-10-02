Kuzey Amerika’nın az bilinen milli parkları

Her ülkenin kendine özgü doğal güzelliklerini barındıran milli parkları vardır. Dünyanın en büyük üçüncü kıtası olan ve el değmemiş doğal güzellikleri ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Kuzey Amerika’da en çok ziyaret edilen turistik merkezler de milli parklar...

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Letchworth Milli Parkı

Doğu'nun Büyük Kanyonu olarak bilinen Letchworth Milli Parkı, yaklaşık 58 kilometrekarelik bir alana sahip. Wyoming ve Livingston arasında yer alan milli park, Genesee Nehri'nin gizemli şelaleleri , yürüyüş yolları ve inanılmaz güzel manzaraları ile muhteşem bir doğa harikası. Kanyonun üzerinde boyu 200 metreyi bulan 3 adet şelale var.

Ziyaretçiler 66 kilometrelik yürüyüş parkurlarından dilediğini seçebilir ve Genesee Nehri'nde kano yapabilir. Yemyeşil ormanlar tarafından çevrili olan milli parkta binicilik, bisiklet, kar motosikleti ve kros kayağı için parkurlar da mevcut. Ayrıca sıcak hava balonları ile kanyon yukarıdan da seyredilebilir. Letchworth Milli Parkı'nda konaklamak isteyenler için özel kamp alanları da bulunuyor.

Palo Duro Milli Parkı

Teksas'ın Amarillo ve Kanyon şehirlerinin yakınında bulunan Palo Duro Milli Parkı, yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alana yayılmış. 1934 yılında açılan milli parktaki kanyonun uzunluğu yaklaşık 200 kilometre ve genişliği 32 kilometre. Yaklaşık 800 metrelik derinliği ile muhteşem bir manzaraya sahip olan Palo Duro Milli Parkı, Amerika'nın en büyük ikinci milli parkı olarak kabul ediliyor. Meşe ve ardıç ağalarından zengin olan milli parkın adının İspanyolca sert ağaç anlamına gelen Palo Duro'dan geldiği düşünülüyor.

12 bin yıllık geçmişe sahip olan kanyonda, yüzyıllar boyunca avcılıkla geçinen kabileler ve Kızılderililer yaşamış. Bugün hala bir çiftlik işletmesine de ev sahipliği yapan milli park, sit alanı olarak belirlenen nadir doğal güzelliklerden biri. Misafirler kanyonu yürüyerek ya da dağ bisikleti, at veya araba ile keşfedebilir. Ayrıca kanyonda yer alan kamp alanlarında konaklayarak kuş sesleriyle uyanabilir ve vahşi hayatın tüm güzelliklerinin tadına varabilirsiniz.

Custer Milli Parkı

Güney Dakota'nın Black Hills bölgesinde yer alan Custer Milli Parkı 295 kilometrekarelik bir alana sahip. Rapid şehrinin yaklaşık 30 kilometre güneyinde yer alan ve merkezi Custer'de bulunan milli park, kuzeybatı ve batıda Black Hills Ulusal Ormanı ve güneyde Custer Milli ParkıWind Cave Ulusal Parkı ile sınırlanmış. Yaklaşık 1.500 bizon barındıran park, dünyanın en büyük bizon sürülerinden birine sahip.

Pronghorn, geyik, dağ keçileri, bighorn koyunları, dağ aslanları, burçlar, çayır köpekleri, çakallar, kartallar ve yabani hindi, parkın diğer sakinleridir. Ziyaretçiler 30 kilometre uzunluğa sahip Yaban Hayatı Döngü Yolu'nda bizonlarla ve diğer park sakinleriyle karşılaşabilir. Parkta; yürüyüş, bisiklet, kaya tırmanışı ve binicilik imkânları sunuluyor. Kamp alanlarının yanı sıra çeşitli tatil köylerinde konaklama yapabilmek mümkün.

Yellowstone Milli Parkı

Dünyanın ilk milli parkı unvanına sahip olan Yellowstone Milli Parkı, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. 1872 yılında kurulan milli park, yaklaşık 900 bin hektarlık alanı kaplıyor. Zengin doğal güzelliklerinin yanı sıra benzersiz jeotermal özeliği ile dikkat çeken parkta yaklaşık 3000 adet gayzer var.

Dünyanın üçüncü büyük kaplıcası olan ve parkın ana simgesi haline gelen Büyük Prizmatik Bahar, gökkuşağı renklerinin tümünü barındırır. İçindeki bakteri kolonileri nedeniyle kendine özgü bir renge sahip olan sıcak su kaynağı, yılın farklı zamanlarında renk değiştirebilir. Gayzerleri ile olduğu kadar gizemli mağaraları, büyüleyici çam ormanları ve şelaleleri ile de misafirlerine inanılmaz anlar yaşatan Yellowstone Milli Parkı görülmeye değer ender doğa harikalarından biridir.