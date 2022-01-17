Kuzey ışıkları büyülüyor…

Kuzey Işıkları, gökyüzünü yeşil, mavi, pembe ve sarının birbirinden güzel tonuyla şenlendiriyor.

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Finlandiya’nın Laponya bölgesinde yer alan Karoli kenti semalarındaki kuzey ışıkları görenleri büyülüyor.

Ağırlıklı olarak 23 Eylül-21 Mart tarihleri arasında kendini gösteren, muazzam görüntülerin oluştuğu bu doğa olayına tanıklık etmek eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Aurora Borealis olarak da adlandırılan bu ışıklar, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş‘ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.

Aurora borealis’in görünme olasılığı, kuzey manyetik kutbuna yaklaştıkça artıyor. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar, uzaktan kuzey ufkunu yeşilimsi bir parlaklıkla, bazen de güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatıyor.

Aurora sözcüğü Roma Şafak Tanrıçası'nın adından, Boreas'da Yunancada kuzey rüzgârına Pierre Gassendi tarafından 1621’de verilen ad. Kuzey Kutbu’nda yaşayan ilk insanlar, Kuzey Işıkları’nın aslında gökyüzünde “danseden ruhlar” olduğuna, Ortaçağ Avrupasındaysa Tanrıdan gelen işaretler olduğuna inanıyorlardı. Bugün, bu ışımalara güneşten gelen ve kutuplardaki manyetik alanlara sürüklenen elektrik yüklü parçacıkların yol açtığı biliniyor..