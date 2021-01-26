Kuzey Işıkları dönemi başladı

Dünya genelinde Kuzey Işıkları sezonu açıldı. ABD’nin kuzey eyaleti Alaska’nın Juneau kentinde Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilileri, nadir rastlanan doğa olayı olan “Kuzey Işıkları”nın oluşturduğu görsel şova ait görüntüleri yayınladı.



Kuzey Işıkları ya da Aurora Borealis olarak bilinen doğa olayı sık sık gündem oluyor ve belli dönemlerde (Aralık-Mart ayları) görülüyor. Kuzey Işıkları’nın en güzel görüldüğü yerler Alaska, Norveç, Grönland, İsveç, Finlandiya, İzlanda ve Kanada olarak sıralıyor.