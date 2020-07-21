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Lavanta tarlalarıyla ünlü Senanque Manastırı
Lavanta tarlalarıyla ünlü Senanque Manastırı
Senanque Manastırı, Fransa'nın Ardèche bölgesinden gelen Cistercian rahipleri için 12. yüzyılda inşa edilmiş.
Seyahat 21 Temmuz 2020 - 12:43

Vaucluse bölgesindeki güzel Gordes Köyü’nün yakınında yer alan yapı, erken dönem manastır mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Foto: DepoPhotos

Ziyaretçiler, manastırın sadece mimarisi için değil, içinde süregelen yaşam biçimine de ilgi duyduklarından, görülmesi gereken yerler listelerine bu mistik yapıyı da ekliyor.

Foto: DepoPhotos

Çünkü manastırda hala keşişler yaşıyor.

Foto: DepoPhotos

İbadetlerinin yanı sıra lavanta yetiştiriciliğiyle uğraşan din adamları, bu lavantalardan üretikleri bal, yağ, sabun, şampuan gibi ürünleri satarak manastırın ihtiyaçlarını karşılıyor.

Foto: DepoPhotos

Manastırın gelir modellerinden biri de lavanta tarlalarına düzenlenen rehberli geziler.

Foto: DepoPhotos

Bu tur kapsamında ayrıca; içinde yatakhane, kilise, okuma odaları gibi bölümler bulunan manastırda kısıtlı sayıdaki ziyaretçi için konaklama olanağı da sunuluyor.

Foto: DepoPhotos

Rahipler, misafirleri için yemek de pişiriyor. Saatlik rehberli tur seçeneğinden yararlanmanın ücreti ise 8 euro.

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