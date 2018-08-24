Letonya gezilecek yerler: Avrupa’nın en uzun kumsalına sahip olan Letonya’nın gezi rehberi

Topraklarının yarısını kaplayan ormanlarıyla dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olan Letonya, Avrupa’nın en uzun kumsalına da sahiptir. Ülkede 12.000 nehir ve 3.000 irili ufaklı göl bulunuyor. Şimdi Letonya'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım. Letonya tatilinde gezilecek yerler...

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Estonya ve Litvanya arasında, Baltık Denizi’nin doğu kıyısında bulunan üç Baltık ülkesinden biri olan Letonya, dört milli park, 42 doğa parkı, 260 tabiat rezervleri, 355 doğa anıtı, yedi korunan deniz sahası, 24 mikro rezerv ve bir biyosfer rezervine sahip yaklaşık yüzde 20’si korunan bir ülkedir. Birçok tarihi katedral, kale, saray, yerel yönetim binaları, doğal alanlar bulunan Letonya’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

LETONYA GEZİLECEK YERLER

RİGA / ÖZGÜRLÜK ANITI

Başkent Riga’da bulunan ve Letonya’nın sembollerinden biri olarak kabul gören anıt heykel, 1918 ve 1920 yılları arasındaki bağımsızlık mücadelesi sırasında ölen askerlerin anısına inşa edilmiştir. 1922'de dönemin dışişleri bakanı tarafından talep edilmiş 1929'da açılan yarışmayı kazanan heykeltıraş Karlis Zale'e tarafından tasarlanıp yapılmıştır. Anıt 42 metre yüksekliğinde olup, yapımında traverten, bakır, granit gibi farklı materyallerden istifade edilmiştir. Letonya tarihini betimleyen 13 heykel ve rölyeften oluşur. Ortasında 19 metre yüksekliğinde dikilitaş ve dikilitaşın üzerinde 9 metre yüksekliğinde kadın figürü bulunur. Figür başının üzerinde Letonya'nın üç ayrı bölgesinin simgesi olarak üç yıldız taşımaktadır.

RİGA / AZİZ PETER KİLİSESİ

Letonya’nın önemli yapılarından biri olan Aziz Peter Kilisesi, Evanjelik Lutheran bölge kilisesi olarak hizmet vermektedir. İlk olarak 1209 yılında inşa edilen yapı günümüze gelene kadar birçok kez yakılmış, yıkılmış ve onarılmış, değiştirilmiştir. İlk dönemdeki bazı kalıntıları iç tarafta görmek mümkündür. 15. yüzyılda eklenen altar, 19. yüzyılda inşa edilen kule ve 1975 yılında kulenin ön cephesine yerleştirilen sadece akrebi bulunan saat yapıdaki değişimlerin örnekleri arasında yer alıyor. Dini amacının dışında konserler ve sergileri de ağırlayan kiliseden çıkıp sağ tarafa döndüğünüzde Bremen Mızıkacıları'nın heykelini görürsünüz. 12. yüzyılda ticaret için Bremen'den Riga'ya gelen tüccar ve denizciler, Riga'yı kardeş şehir olarak görmüşler ve bu heykeli hediye etmişler.

RİGA / RUNDALE SARAYI

Başkent Riga'ya 78 kilometre uzaklıkta bulunan Rundale Sarayı 1736- 1740 yılları arasında dönemin Courland Dükü Ernst Johan Biron tarafından yaptırılmış. Dönemin ünlü İtalyan mimarı, St. Petersburg' ta bulunan Kışlık Sarayın tasarımcısı Franchesco Bartolomeo Rastrelli'nin tasarladığı bu şaheser, günümüzde Rokoko ve Barok stiliyle yapılmış olup Kuzey Doğu Avrupa'da bulunan ve hala iyi korunmuş bir şekilde ayakta duran en güzel anıtsal yapılardan biridir.

RİGA / NATIVITY KATEDRALİ

Nikolai Chagin ve Robert Pflug tarafından tasarlanan katedral 1876 ve 1883 yılları arasında inşa edilmiştir. Neo-Bizans mimari sitiliyle oluşturulan kilise ülkenin Rus İmparatorluğu’na bağlandığı dönemlerde hizmet vermeye başlamıştır. Ortodoks kilisesi olarak kullanılan tarihi katedral Alman askerlerinin bölgeyi işgal ettiği yıllarda Lutheran Kilisesi olarak faaliyetini sürdürmekteydi. 1960’larda Sovyet yetkililerince kapatılan katedral Letonya’nın 1991’de bağımsızlığını elde etmesinin ardından restore edildi.

RİGA / LETONYA ULUSAL SANAT MÜZESİ

Letonya'nın en zengin güzel sanatlar koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. 1905 yılından bu yana şehrin en popüler ve en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Beş farklı binada hizmet veren bu müzede; çağdaş sanat koleksiyonunu, Romans Suta ile eşi ressam Aleksandra Belcov'a ait eserleri, tekstil, seramik, cam, deri tasarım ve süsleme sanatı eserlerini görebilirsiniz.

RİGA / LETONYA İŞGAL MÜZESİ

Bu Letonya’nın en önemli eğitsel müzesidir. Müze 1940 yılından önce Nazi Almanyası 1940-1991 yılları arasında ise Sovyetler Birliği’nin Letonya’yı işgali konusunda Letonyalıları eğitme amacı gütmektedir. İşgalci güçlerin Letonya’ya uyguladığı suçları da gözler önüne seren ögeleriyle ilgi gören müze, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Müze binası, 1971 yılında Sovyetler Birliği tarafından Lenin’in doğumunun 100. yılına ithafen inşa edilmiştir. 1991 yılına dek Letonya Kızıl Piyadeleri anısına bir müze olarak görev yapmıştır.

VIDZEME / GAUJA ULUSAL PARKI

Gauja Milli Parkı, Letonya’nın büyük biyolojik çeşitliliği, çeşitli yer şekilleri, doğal kaynaklar, kumtaşı mostraları, pitoresk manzaraları ve eşsiz doğal, kültürel ve tarihi eserleri ile karakterize edilen en büyük ve en eski parktır. Gauja Milli Parkı 1973’te kuruldu. Gayaja Vadisi’nin Valmiera ile Murjani arasındaki Gauja Nehri boyunca en güzel bölümünü koruyarak 90.000 hektardan fazla alana yayılıyor. Muhteşem kumtaşı mostraları, kayalıklar, uçurumlar ve mağaralar parkın başlıca ilgi çekici yerleri arasındadır. Kırmızımsı, sarı ve grimsi kumtaşları 350-370 milyon yıl önce oluşmuştur. Gauja Milli Parkı – Baltık ülkelerindeki en geniş mağara olan Gutmanala’da çeşitli mağaralar vardır; En uzun olan Kalejala; eşsiz Liela Ellite; ve en popüler mağaralardan biri olan Sigulda’daki Velnala. Gauja Milli Parkı (kale höyükleri, tuğla kaleler, kiliseler, malikaneler, su değirmenleri, yel değirmenleri ve diğer arkeolojik, mimari ve sanat eserleri topraklarında 500’den fazla kültürel ve tarihi eser vardır.

VIDZEME / TURAIDA KALESİ

Gauja Nehri kıyısında Vidzeme bölgesinde 1214 yılında inşa edilmiş tarihi bir kaledir. Letonya’nın en önemli Ortaçağ savunma kalelerinden biri olarak bilinmektedir. 800 yılı aşan tarihi geçmişiyle bölgenin en tarihi yapılarından biridir. 1776 yılında bir yangında hasar gören yapı, aslına uygun olarak restore edilmiştir.