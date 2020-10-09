İki gezginin zorlu yürüyüşü

Bodrum’a bağlı Torba Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki gezgin Cem Bingül ile 62 yaşındaki metalurji mühendisi Metin Göncü köpekleri ile tarihi Likya yolunu kullanarak tam 510 kilometre sürecek yürüyüşe başladı.

Bodrum’dan başlayıp Antalya’da Toros Dağları’nda bulunan Geyikbayırı mevkiinde sona erecek zorlu yürüyüşte iki gezgin yanındaki köpekleri ile Kaş ilçesine ulaştı.

Yanlarında sırt çantaları ve çadırları ile tarihi Likya yolundan seyahatlerini sürdüren ve geceleri ormanlık alanlarda konaklayan iki gezginin mücadelesi izleyenleri hayran bıraktı.

“İKİ AYDA BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Metin Göncü yolculuklarını ve detaylarını SÖZCÜ’ye anlattı:

* Arkadaşım Cem ile Fethiye-Kınık arası 80 kilometrelik ilk etabı yürüdük. Ovacık, Kirme, Faralya, Kelebek Vadisi, Kabak Koyu, Alınca, Gey, Bel, Patara, Letoon ve Xantos bu etabın güzellikleriydi.

* Likya Birliği Meclisi’ni ziyaret ettikten sonra , Roma dönemi su kanallarının bulunduğu Delikkemer üzerinden Kalkan’a ulaştık. Kalkan’dan 800 metreye tırmanarak dağ köyü Bezirgan’a geldik.

* Hedefimiz Sarıbelen, Gökçeören ve Phellos üzerinden Kaş’a ulaşarak 80 kilometrelik ikinci etabını tamamlamak.

* Rotanın tamamını iki ayda bitirmek istiyoruz.

“LİKYA YOLUNUN BİLİNMEYENLERİNİ TANITACAĞIZ”

Gezgin Cem Bingül ise şunları söyledi:

* Binlerce yıldır el değmemiş, topraklardan ovalardan vadilerden geçiyoruz. Otomobilin ve insanların ulaşamadığı bölgelerde doğal olarak tahribat da yok denilecek kadar az.

* Bütün bu değerlerimizi hem envanter haline getiriyoruz, hem de insanların bugüne kadar ulaşamadığı görmediği güzellikleri derleyip toparlıyoruz.

* Güzel bir sunum veya kitap haline getirerek Likya Yolu’nun bilinmeyenlerini anlatacağız.

LİKYA YOLU KAÇ KİLOMETRE?

Likya Yolu geçmiş yıllarda yurt dışında yayınlanan çeşitli dergiler tarafından dünyanın en iyi 10 ve en güzel manzaralı 50 yürüyüş rotasından biri seçildi.

Fethiye’nin Hisarönü mevkiinden başlayan rota, 510- 555 kilometrelik güzergahın sonucunda Antalya ili Geyikbayırı köyünde sona eriyor.

Rotayı Antalyadan başlayıp Fethiye’de bitirebilmek de mümkün.

LİKYA YOLU NEREDE?

Teke Yarımadası üzerinde kuzeyde Burdur-Gölhisar, batıda Muğla-Köyceğiz ile doğuda Antalya arasındaki bölge Likya’nın anayurdu sayılıyor.