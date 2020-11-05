Limni Gölü pandemide huzurun adresi oldu

Tarihi İpek Yolu'nun en zorlu geçitlerinden birisi olan Zigana Dağı'nın yamacında yer alan ve doğanın tüm güzelliklerini içerisinde barındıran Limni Gölü Tabiat Parkı sonbaharın son günlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte yer alan “Zigana’nın nazar boncuğu” olarak bilinen Limni Gölü‘nün güzelliklerini 1 Haziran’da başlayan yeni normal sürecinin ardından 100 bini aşkın doğasever doyasıya yaşadı.

Corona virüsüne karşı tüm tedbirlerin alındığı göl kenarındaki tesiste her ziyaretçinin ateşi girişte ölçüyor, maskesiz girişlerine izin verilmiyor.

Geçmiş yıllarda bu günlerde kapanma hazırlığı yapılan tesiste bu yıl havaların sıcak olması nedeniyle yoğunluk yaşanırken işletmeciler kar yağıp yol kapanıncaya kadar tesisi açık tutacaklarını belirtti.

ZİYARETÇİ SAYISI 100 BİNİ AŞTI

1 Haziran’dan bugüne ziyaretçi sayılarının 100 bini aştığını belirten Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, şunları söyledi:

* İnsanlar buraya dinlenmek, kafa dağıtmak, şehrin stresinden kaçmak için geliyor. Önceki dönemlerde hafta içi insanlar çalışıyor, çocuklar okula gidiyordu. Şimdi bu zamanları temiz havaya kaçarak değerlendiriyorlar.

* Havalar böyle giderse kar yağıp yollar kapanıncaya kadar hizmet vermeye devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu hastalıktan da biran önce kurtuluruz.

Eroğlu ayrıca son iki yıldır gölün sonbahar mevsiminde normal seviyesinden 5-6 metre çekildiğini bu yıl özellikle yaz mevsiminin yağışsız geçmesi nedeniyle böyle bir durumla karşılaştıklarını da sözlerine ekledi. (İHA)