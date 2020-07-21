Litvanya’daki Karay Türkleri’nin kalesi Trakai

Litvanya'nın en popüler turistik yerlerinden biri olan Trakai Kalesi, Galve Gölü'nün ortasında yer alıyor.

İnşası 14. yüzyılda Trakai Dükü Kęstutis tarafından başlatılan kale, 1409 yılında oğlu Vytautas tarafından tamamlanmış.

Yapının inşasında ana malzeme olarak kırmızı gotik tuğlalar tercih edilmiş. Taş bloklar sadece binaların, kulelerin ve duvarların temellerinde ve üst kısımlarında kullanılmış.

Kale, sırlı çatı kiremitleri, yanmış tuğlalar ve vitray pencereler gibi çeşitli şekillerde dekore edilmiş.

Başkent Vilnius’a 28 km mesafedeki kale, Trakai Milli Parkı’nın içinde bulunuyor.

Yapımının ardından yüzyıllar içinde çıkan savaşlarda yakılıp yıkılan kale 17. yüzyıldan itibaren viraneye dönüşmüşse de 20. yüzyılın ortasında yeniden inşa edilerek ve 1961’de ziyarete açılmış.

Gölün içindeki bir adaya kurulu göle ulaşım, teknelerin yanısıra Trakai ile bağlantıyı sağlayan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir ahşap köprüyle sağlanıyor.

İçinde sergi ve konferans salonlarının yanısıra müze de bulunan kalenin avlusunda ise Ortaçağ’dan kalma işkence aletleri sergileniyor.

Kalede, farklı dönemleri anlatan müzelerin bulunduğu dalardan biri de Karay Türkleri’ne ayrılmış.

Yahudi bir azınlık olan Karay Türkleri 600 yıldır Trakai ve çevresinde yaşıyor. Karay Türkleri, uzun zaman bu kalenin korunmasıyla görevlendirilmiş. Kaleyi gezmek için alınan ücret ise 6 euro.