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Litvanya’daki Karay Türkleri’nin kalesi Trakai
Litvanya’daki Karay Türkleri’nin kalesi Trakai
Litvanya'nın en popüler turistik yerlerinden biri olan Trakai Kalesi, Galve Gölü'nün ortasında yer alıyor.
Seyahat 21 Temmuz 2020 - 12:56

İnşası 14. yüzyılda Trakai Dükü Kęstutis tarafından başlatılan kale, 1409 yılında oğlu Vytautas tarafından tamamlanmış.

Foto: DepoPhotos

Yapının inşasında ana malzeme olarak kırmızı gotik tuğlalar tercih edilmiş. Taş bloklar sadece binaların, kulelerin ve duvarların temellerinde ve üst kısımlarında kullanılmış.

Foto: DepoPhotos

Kale, sırlı çatı kiremitleri, yanmış tuğlalar ve vitray pencereler gibi çeşitli şekillerde dekore edilmiş.

Foto: DepoPhotos

Başkent Vilnius’a 28 km mesafedeki kale, Trakai Milli Parkı’nın içinde bulunuyor.

Foto: DepoPhotos

Yapımının ardından yüzyıllar içinde çıkan savaşlarda yakılıp yıkılan kale 17. yüzyıldan itibaren viraneye dönüşmüşse de 20. yüzyılın ortasında yeniden inşa edilerek ve 1961’de ziyarete açılmış.

Foto: DepoPhotos

Gölün içindeki bir adaya kurulu göle ulaşım, teknelerin yanısıra Trakai ile bağlantıyı sağlayan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir ahşap köprüyle sağlanıyor.

Foto: DepoPhotos

İçinde sergi ve konferans salonlarının yanısıra müze de bulunan kalenin avlusunda ise Ortaçağ’dan kalma işkence aletleri sergileniyor.

Foto: DepoPhotos

Kalede, farklı dönemleri anlatan müzelerin bulunduğu dalardan biri de Karay Türkleri’ne ayrılmış.

Foto: DepoPhotos

Yahudi bir azınlık olan Karay Türkleri 600 yıldır Trakai ve çevresinde yaşıyor. Karay Türkleri, uzun zaman bu kalenin korunmasıyla görevlendirilmiş. Kaleyi gezmek için alınan ücret ise 6 euro.

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