Lizbon’un en eski evi

Portekiz'in başkenti Lizbon'un en eski evi, kenti ziyaret edenlerin ilgisini çeken mekanlar arasında yer alıyor.

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Şehrin en yüksek tepesine kurulu Alfama semtinde bulunan evin yaşı 500 yılın üzerinde. Temelleri oldukça sağlam atılan ev bu sayede, kentte büyük yıkıma neden olan 1755 depremine bile dayanmış.

Yüzyıllar boyunca farklı zamanlarda restorasyon gören ev oldukça şanslı. Çünkü kendisiyle birlikte yüzlerce yıl ayakta kalabilen diğer evler, 1940’lı yıllarda yeni binalar yapılmak üzere yıkılmış. Ancak bu eve dokunulmamış.

Evin bulunduğu mahalle de Avrupa’nın en eski mahallelerinden biri olarak kabul ediliyor. Mahalle, İspanya’nın Cadiz kentindeki El Pópulo’dan sonra Avrupa’nın ikinci eski mahallesi olarak biliniyor.