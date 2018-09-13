Londra tatili için alternatif aktiviteler

Avrupa’nın en popüler tatil destinasyonlarının başında gelen Londra’ya ilk defa seyahat edenler, haklı olarak kentin kültürel yönünü tanımaya ağırlık veriyor. Bir kısmı ise eğlenceye ve alışverişe odaklanıyor. Ancak kente daha önce gelmiş olanlar veya tatilini farklı heyecanlar yaşayarak geçirmek isteyen gezginler, standart aktiviteleri pek tatmin edici bulmuyor. Siz de değişik aktivitelere katılmak isteyenlerdenseniz, Londra bu konuda da sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır...

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Thames Nehri'nde Kano Yapmak

Klasik aktiviteler size tekdüze gelirse, keyifli zaman geçirmek için Thames Nehri'nde kano yapabilirsiniz. Bu amaç doğrultusunda çeşitli tur operatörleri gezginlere farklı içeriklere sahip seçenekler sunuyor. Dilerseniz kanoya binmek için gündüz turlarını tercih edebilir ya da akşamın ilerleyen saatlerinde farklı bir Londra atmosferi içerisinde kürek sallayabilirsiniz.

Turlar genelde gelgite göre düzenleniyor ve Vauxhall Bridge Road'daki mini plajdan başlıyor. Gezinti sırasında katılımcılar Parlamento Binası, Big Ben, St. Paul Katedrali gibi ikonik yapıları farklı açılardan görme fırsatı yakalıyor.

Posta Treninde Yolculuk

Londra'da toplu ulaşımda, özellikle de metroda, yoğunluğun olduğu saatlere denk gelmek gezginler için neredeyse kaçınılmaz bir durum. Tabi İngiltere'nin başkentinde yeraltında yolculuk yapmak her zaman metrodaki kadar sıkıntılı geçmeyebiliyor. Kentte tatil yapan çoğu bireyin bırakın binmeyi, adını bile duymadıkları bu keyifli yeraltı ulaşım aracının adı ise nostaljik posta treni.

Araç, 1927-2003 yılları arasında posta müdürlüğü tarafından günde milyonlarca mektup taşınması için Londra'nın işlek caddelerinin altında uzanan 10 kilometrelik hatta kullanılmış. Eylül 2017'de Postane Müzesi yeniden açıldıktan sonra kent mirası statüsündeki trenin bire bir kopyası halkın kullanımına sunulmuş.

Ormanda Sakin Bir Yürüyüş

Bir zamanlar Büyük Kuzey Ormanı, Thames kıyısından kentin güneyindeki Croydon'a kadar uzanıyormuş. Ancak yüzyıllar içerisinde yerleşim alanlarının ve endüstriyel bölgelerin gelişimi ile birlikte orman neredeyse ortadan kaybolmuş. Neyse ki Sydenham Hill ve Dulwich gibi kent merkezine yakın yerlerde eski orman dokusunun izleri halen daha varlığını koruyor.



Bu durumu fırsata çevirip tatil günlerinizde sakinlik arayışı içerisine girdiğinizde Sydenham Hill veya Dulwich'e gidip huzurlu saatler geçirebilirsiniz. Gökyüzüne uzanan ağaçların arasındaki labirenti andıran patikalarda yürürken muhabbet kuşlarını, ağaçkakanları, kahverengi baykuşları ve serçeleri gözlemleyebilirsiniz.

Hazine Avına Çıkmak

Bir rehberin peşinde şehri gezmek sizi yeterince tatmin etmiyorsa, zamanınızın bir kısmını Londra'nın gizemli yönlerini keşfetmeye harcayabilirsiniz. Bu tarz aktivitelerden hoşlananlar için tur firmaları, başkentin farklı yerlerinde tematik etkinlikler organize ediyor. Düzenlendikleri dönemler, içeriklerine göre farklılık gösteren etkinlikler arasından dilerseniz Sherlock Holmes temalı “Moriarty'nin Oyunu” ya da Pamuk Prenses'ten ilham alan “Sihirli Ayna” gibi kapsamlı avlara katılabilirsiniz. Zamanı kısıtlı olan bireylere ise Shoreditch ve Covent Garden civarında daha kısa süren seçenekler sunuluyor.

Beğendiğiniz içeriği seçmeden önce tek yapmanız gereken, bulmacaları beraber çözeceğiniz en az bir arkadaşınızı ayarlamak. Ayrıca telefonunuzun şarjının tam olduğundan da emin olmalısınız.

Thames Nehri'nin Altında Yürümek

Londra tatilinize keyif katacak alternatif aktiviteler listemizin son sırasındaki seçeneğin başrolünde yine Thames Nehri bulunuyor. Üstelik bu seçenekte gezginler nehrin üstünde değil de Greenwich'ten Woolwich'e kadar uzanan tüneller aracılığıyla altında gezebiliyor.

Silindir şeklindeki girişlerinden geçerek içerisine girebileceğiniz tüneller, 20. yüzyılın başlarında güneyde yaşayanların kuzeydeki liman bölgesine ulaşımını kolaylaştırmak için açılmış. Günümüzde ise yerel halk ve gezginler bu geçitleri nostalji kokan atmosferlerini hissetmek amacıyla ziyaret ediyor.

Kaynak: Tatil Sepeti