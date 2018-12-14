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Londra’nın bakterili geyikleriyle ünlü parkı
Londra’nın bakterili geyikleriyle ünlü parkı
İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarında bulunan Richmond Park, geyikleriyle ünlü.
Seyahat 14 Aralık 2018 - 09:54

g217. yüzyılda İngiltere Kralı 1. Charles’ın emriyle kurulan İngilitere’deki Kraliyet Parklarından olan Richmond Park, bu alanda en geniş alana yayılan park olarak öne çıkıyor.

g3Geyik avı için kurulan parkta günümüzde 630 geyik bulunuyor.

g4Geyik avının yasaklandığı parkta, son on yılda 4 geyik otomobil çarpması sonucu, 2 geyik de köpek ısırması neticesinde öldü.

g5Geyiklerin çoğunda ise, Borrelia burgdorferi bakterisine rastlanıyor.

g6Bu bakteriler, insana kene ısırığı ile geçiyor ve Lyme hastalığına sebep oluyor.

g7Deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organları hedef alan hastalık insanlarda antibiyotik ile tedavi edilirken etkileri yıllarca sürebiliyor.

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Son güncelleme: 10:11 - 14.12.2018
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