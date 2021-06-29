Lüks hayatını bıraktı, memleketine yerleşti

İstanbul’da bilişim hizmetleri sektöründe bir süre çalıştıktan sonra kendi firmasını kuran Ruhi Karagöz (40), şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için memleketi Burdur’a döndü.

Doğa ile iç içe olmaya karar veren Karagöz, Burdur’un Bağlar Mahallesi’ndeki ata toprağındaki bağ evinde yaşamaya karar verdi.

Toprağa enerjisini vermenin mutluluğunu yaşayan Karagöz, dedesinden kalan üç dönümlük arazide vaktini iki keçisi, bir köpeği ve sebze tarlasıyla ilgilenerek geçiriyor.

“AKILLI ÇİFTLİK KURMAK İSTİYORUM”

Ruhi Karagöz, “7 sene önce İstanbul’da kendi bilişim firmamı kurdum. İşlerin yoğunluğundan, büyükşehrin stresinden, plaza hayatından kurtulmak için iki sene önce memleketim Burdur’a dönüp çiftçilik yapmaya karar verdim. Tarım ve hayvancılık da çocukluktan beri ilgi duyduğum bir alandı. Şimdi bu yaşıma kadar edindiğim tecrübeleri küçük şehrin tarım ve hayvancılığıyla buluşturmak istiyorum. İstanbul’un güzel bir yerinde ofisim, evim, lüks arabalarım vardı. Fakat bunlar insanı bir yere kadar tatmin ediyordu. Küçük bir şehirde elektriğini toprağa vermek ve stresten uzaklaşmak bana daha iyi geliyor. Teknolojiyi daha fazla ön plana çıkararak akıllı çiftlik kurmak istiyorum” dedi.

“YAĞMUR SULARINI DEPOLUYORUM”



Yağmur hasadı ile sebzelerini sulayan Karagöz, “Burası göller bölgesi. Birçok gölümüz vardı ben çocukken. Fakat bu göller zamanla yer altı su kaynaklarının azalmasıyla çekilmeye kurumaya başladı. Özellikle Burdur Gölü'nde de bunu görüyoruz. Doğa bize yer altı su kaynaklarını kullanma göl kurur diyor. Ben de 1 buçuk sene bunu düşündüm ve faaliyete geçirdim. Burada yağmur sularını çatıda toplayıp yeraltında depoluyorum. Ve bu depoladığım sularla, yedek sularla biriktirip yazın bu suları sebzelerimle ve hayvanlarımla buluşturuyorum. Burada elektriğim de yok. Elektriği güneş enerji panelleriyle solar enerji ile akülere depolayarak sağlıyorum. Buzdolabımı, akşam aydınlatmamı falan bunlarla sağlıyorum” diye konuştu. (İHA)



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