Lüksün adresi olan ada: Banana Island

Katar uzun zamandır dünyanın her yerinden gezginleri kendisine çeken, lüksün adresi olarak hafızalara kazınan bir turizm bölgesi. Katar’daki en dikkat çekici tatil yerlerinden biri de hiç kuşkusuz Muz Adası ya da İngilizce ismiyle Banana Island. Ülkenin başkenti ‌Doha’nın yaklaşık 12 km doğusunda yer alan muz şeklindeki bu ada, lüks bir ‌spa tatiliyle rahatlayıp kendini şımartmak isteyen misafirlerini bekliyor.

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Muz Adası'na Ulaşım

Muz Adası'na ulaşım feribotlarla sağlanıyor. Corniche'de bulunan ‌Al-Shyoukh terminalinden her yarım saatte bir Muz Adası'na feribot seferleri yapılıyor. Henüz Muz Adası'nı görmemiş olsanız da, terminalin lüks tasarımı ve personelin misafirperverliği sizi tatil havasına sokmak için yeterli.

Arabayla geldiyseniz, aracınızı terminalde misafirler için ayrılan park yerine bırakabilirsiniz. Girişte vale ve bavul taşıma arabası gibi imkanlar mevcut. Misafirlerin feribot beklerken oturduğu loca da Arap tarzında, oldukça şık ve rahat bir şekilde döşenmiş. Burada yolculara kahve ve hurma ikram ediliyor. Muz Adası'na giden feribotlarda da yine aynı lüks ve konforu bulmak mümkün.

Yaklaşık 20-25 dakika kadar süren feribot yolculuğu sırasında ‌Doha'nın muhteşem gökdelen manzarasını seyretmeyi unutmayın. Bu kısa deniz yolculuğunun ardından nihayet kendinizi Muz Adası'nda bulacaksınız.

Adada Konaklama ve Yemek

Muz Adası'nda bulunan Banana ‌Island ‌Resort ‌Doha ‌by ‌Anantara, Katar'ın en ünlü otellerinden biri. Misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmak isteyen Banana ‌Island ‌Resort ‌Doha ‌by Anantara'da rahatınız için her türlü detay düşünülmüş. Oda seçimi konusunda önünüzde üç seçenek var: Oldukça ‌elegan bir şekilde dekore edilmiş, deniz manzaralı otel odaları, her biri kendine ait yüzme havuzuna sahip villalar ve havuzla ya da deniz manzarasıyla yetinmeyip, denizle iç içe olmak isteyenler için de suyun üzerine inşa edilmiş villalar…

Yiyecek seçenekleri de yine aynı şekilde oldukça zengin. Damak tadınız nasıl olursa olsun, kendinize uygun bir alternatif bulamamanız neredeyse imkansız. ‌Azraq, Al ‌Nahham, Riva, Ted's, ‌Q ‌Lounge & ‌Restaurant, ve ‌Zest adanın önde gelen yeme & içme mekanlarından. Arap ve ‌Akdeniz mutfağı için Al Nahham'ı, sağlıklı ve organik beslenmeye önem veriyorsanız ‌Zest'i, Ortadoğu'dan Asya'ya kadar tüm dünya mutfaklarını denemek için Azraq'ı, serin bir içecekle ferahlamak için ‌Q ‌Lounge&Restaurant'ı, Amerikan mutfağı için Ted's'i ve İtalyan lezzetleri için Riva'yı tercih edebilirsiniz. Hatta eğer gastronomiye meraklıysanız, misafirler için düzenlenen yemek kurslarına katılabilir, Arap mutfağının inceliklerini yerinde öğrenebilirsiniz.

Muz Adası'nın Sınır Tanımayan ‌Spa Olanakları

Ziyaretçileri Muz Adası'na çeken en büyük neden kuşkusuz ‌spa olanakları. Banana ‌Island ‌Resort ‌Doha ‌by ‌Anantara'da, tüm yılın stresini üzerinizden atmanızı sağlayacak, hem bedeninizi, hem de ruhunuzu arındıracak pek çok ‌spa hizmeti bulunuyor. Tesis, aynı zamanda Orta Doğu'nun bir tatil köyü içerisinde yer alan tek yaşam merkezi olma özelliğini taşıyor. Bu yaşam merkezinde Türk hamamından tutun, geleneksel Tayland kökenli uygulamalara kadar, dünyanın en popüler ‌spa olanakları ‌uygulanabiliyor.

Adada, spor yapmak isteyenler için de pek çok alternatif mevcut. Yüzme, ‌fitness, golf ve ‌bowling gibi sporlar dışında, daha heyecanlı bir şey arıyorsanız, sörf ya da dalış deneyebilirsiniz. Hiç tecrübeniz olmasa dahi merak etmeyin, burada başlangıç seviyesinde hızlı bir eğitim alabilirsiniz. Ya da dilerseniz ‌Formula 1 ‌simulatörüyle sanal bir ‌F1 yarışı deneyimi yaşayabilirsiniz. Yorulduğunuzda, ‌VIP sinema salonunda bir film izleyerek havanızı dağıtabilirsiniz. Burada çocuklar da unutulmamış. Siz tüm bunları yaparken, çocuklarınız da onlara özel eğlence parkının tadını doyasıya çıkarabilirler. Muz Adası hem çiftler, hem çocuklu aileler, hem de arkadaş grupları için ideal bir lüks tatil ‌destinasyon…

Kayak: Tatil Sepeti