Macaristan gezilecek yerler… Kaplıcaları ve Dünya Mirası alanları ile Macaristan gezi rehberi…

Ziyaretçilerine tarih kokan bir tatil imkanı sunan Macaristan, denize kıyısı olmayan bir Avrupa ülkesidir. Kaplıcaları, gölleri, Tuna Nehri, Dünya Mirası alanları ile Macaristan'ın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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Macaristan, batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan ile komşu olan bir Orta Avrupa ülkesidir. Macaristan’ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

MACARİSTAN GEZİLECEK YERLER

PUSTZA / HORTOBAGY ULUSAL PARKI

Hortobagy Ulusal Parkı, 1973 yılında Macaristan'ın ilk ulusal parkı olarak kurulmuştur. 800 kilometrekare alanıyla ülkenin en büyük korunan alanı ve Avrupa'nın en büyük yarı doğal çayır alanıdır. Bunun önemli bir kısmı Biyosfer Rezervi’dir ve bölgenin dörtte biri sulak alanların korunması konusunda Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası korumaya sahiptir. Hortobágy, olağanüstü peyzaj özelliklerine sahiptir ve türlerin ve habitatlarla ilgili olarak büyük biyolojik çeşitliliğin muhafaza edilmesinin, arazinin dikkate değer kullanımına dayalı olarak insanların ve doğanın uyumlu bir arada bulunmasının eşsiz bir örneğidir. Atlar, sığır ve su mandası gibi çok çeşitli hayvan türlerini barındıran Hortobagy, UNESCO 1999’da Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi.

BUDAPEŞTE / PARLAMENTO BİNASI

Avrupa'nın en büyük 3. parlamento binası unvanını taşıyan Macaristan Parlamento Binası Budapeşte'nin en önemli ve görkemli simgeleri arasında yer alıyor. Neo-Gotik mimariye sahip olan yapının inşaası 1902 yılında bitmiştir. 268 metre uzunluğundaki ve 118 metre genişliğindeki binaya 27 ayrı kapıdan giriş yapılabiliyor. 691 odalı devasa parlamento binası 18.000 metre kare alan üzerinde konumlanmıştır. Bir günde tamamen gezilmesi imkansız olan bu bina turistlerin yoğun ilgisini çeken noktalar arasındadır. Yapımında kilolarca altın kullanılan Budapeşte Parlamento Binası şehrin en görkemli yapıları arasında gösteriliyor.

BUDAPEŞTE / AGGTELEK ULUSAL PARKI

Aggtelek Ulusal Parkı, Kuzey Macaristan’daki Aggtelek Karstik bölgesinde yer alan bir milli parktır. 1985 yılında kurulmuştur. 198.92 kilometrekare alan kaplamaktadır. 1995 yılından beri UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer almaktadır. Avrupa’nın en büyük sarkıt mağarası Baradla Mağarası bu bölgede bulunmaktadır. Parkın, bazı kısımları turistlerin girmesinin yasak olduğu bölümler de ihtiva etmektedir.

BUDAPEŞTE / MATTHIAS KİLİSESİ

Budapeşte'de Budin Kalesi içerisinde yer alan tarihi bir kilise olan Aziz Matthias Kilisesi 1015 yılında Macar Kralı Aziz Stephen tarafından yaptırılmıştır. 1241 yılında şehri istila eden Moğollar tarafından yerle bir edilmiş. 13. yüzyılın sonlarında ülkenin başına geçen ve Macaristan tarihinde en başarılı Kral olan Matthias tarafından baştan yaptırılmış. 19. yüzyıla kadar adı “Meryem Kilisesi” olan Matthias Kilisesi, çıkan yangınlar ve Habsburg Hanedanlığı'na karşı ayaklanan Macar Halkı tarafından tahribata uğratılmış. 19. yüzyılda baştan yaptırılan kilisenin adına Kral Matthias'ın adı verilmiş. Tarihi önemi oldukça büyük olan kilisede çok sayıda hükümdarın taç giyme töreni gerçekleşmiş.

BUDAPEŞTE / BALATON GÖLÜ

Balaton Gölü, Slav Dilleri’nde Çamurlu göl anlamına gelir. Orta Avrupa’daki en büyük göldür. Macaristan denize kıyısı bulunmayan bir ülke olduğu için göl, bazen Macar Denizi olarak da adlandırılır. Balaton sadece Macaristan'ın değil, Orta Avrupa'nın da en büyük gölüdür. Balaton gölü 78 kilometre uzunluğundadır. Genişliği ise 1,4 ve 14 kilometre arasında değişir. Kıyılarının toplam uzunluğu 235 metreyi bulur. Derinliği de 3 metreden 3,6 metreye kadar değişmektedir.

BUDAPEŞTE / BUDİN KALESİ

Budapeşte’nin muhtemelen en bilindik simgesi olan Budin Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Macarlar için hala iktidarın simgesi olarak kabul edilen kale, Macaristan Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu ve çalışma ofisi olan Sandor Sarayı'nı da içinde barındırmaktadır. İçinde birçok farklı binayı barındıran saray kompleksi, ülkenin askeri tarihinden tutun da eczacılık geçmişine kadar her şeyin sergilendiği çeşitli müzelerden ve Macar Ulusal Galerisinden oluşmaktadır. Macar kraliyet ailesinin yaşadığı kale neredeyse 800 yıldır ayaktadır. İlk inşa edilmesinden bu yana birçok kez restorasyondan geçmiştir. Öyle ki Barok tarzındaki kubbesi, şu anki klasik görünümünü 1960 yılında yapılan son restorasyon sırasında almıştır. Kale, her yıl onlarca festival ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Genellikle festival biletleri ile kale içindeki mekânlara da girilebilmektedir.







BUDAPEŞTE / BALIKÇI TABYASI

“Fisherman Bastion” ya da Macarca Halaszbastya olarak bilinen Balıkçı Tabyası, şehrin Buda yakasından Peşte'yi seyredebileceğiniz en güzel yerlerden biridir. İsminin kaynağı Orta Çağ'da bu yapıya yakın bir balık pazarı bulunması ve bu pazardan geçimini sağlayan balıkçıların savaş ve istila durumlarında ülkelerine ellerinden geldiğince yardım etmiş olmaları. Tabyanın 7 kulesi, 896 yılında Karpat Havza'sına yerleşen 7 Macar boyunu temsil eder.

BUDAPEŞTE / KAHRAMANLAR MEYDANI

Macar halkı için büyük değere sahip meydanda Macar tarihinin en önemli liderleri ve savaş kahramanlarının heykelleri yer almakta. Kahramanlar Meydanı'nın ortasında da uzun bir sütun üstünde Baş Melek Cebrail duruyor. Buradaki heykellerden biri de Osmanlı savaşı sırasında Türk tarafında yer almış Macar devlet adamı Tökeli İmre'ninki.

Zincir ya da kimilerine göre Aslanlı olarak adlandırılan Chain Bridge, şehrin sembollerinden biri. Budapeşte gezilecek yerler listesinin başında yer alan bu köprü, şehrin iki yakası Buda ve Peşte'yi birbirine bağlıyor. Tuna Nehri üzerinde bulunan Zincir Köprüsü, 1849 yılında ünlü İngiliz mühendis William Tierney Clark tarafından yapılmış. 375 metre uzunluk, 16 metre genişlikte olan Zincir Köprüsü, şehrin iki yakasından da harika bir görüntü sunuyor. Macar Hanedanı'nın armalarıyla süslü olan köprüde yer alan taş aslanlar her iki yakada yapıyı korumak için nöbet tutuyor. Budapeşte'yi ziyaret ettiğinizde özellikle akşam saatlerinde bu köprüyü mutlaka görmelisiniz.

İsmini Macar Kralı IV.Bela'nın kızından alan Margaret Adası, Budapeşte'yi birbirinden ayıran Tuna Nehri'nin ortasında yer almaktadır ve şüphesiz şehrin görülmesi gereken yerlerinden bir tanesidir. Kral Bela Moğol işgalinden kurtulmalarına karşılık kızı Margit'i Tanrı'ya bağışlama kararı alır ancak kızını öldürmeye kıyamaz ve kızı 28 yaşında genç yaşta veremden ölür. Anıt mezarı da adada bulunmaktadır. Margaret Adası’nda sanatçılar parkı, çeşitli yüzme havuzları, su parkları bulunmaktadır. Ada taşıt trafiğine kapalıdır ve trafik gürültüsü olmayan bu adada muhteşem doğa içinde yürüyüş yapabilir, paten, akülü araba, Macarların bringóhintó ismini verdikleri 4 kişilik 4 tekerlekli bisikletlerini kiralayarak eşşiz bir gezinti yapabilirsiniz.