Maceraya davet eden eşsiz şelaleler

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1. Sutherland Şelalesi, Güney Adası, Yeni Zelanda

580 metre yüksekliği ile Yeni Zelanda’nın en yüksek şelalesi olan Sutherland Şelalesi’ne ulaşmak için Yeni Zelanda’nın meşhur Milford Patikası’nda dört günlük bir yürüyüş yapmak gerekiyor. Dağları aşacak, asma köprülerden geçecek ve orman kulübelerinde konaklayarak masal gibi bir maceranın içine düşebilirsiniz.

2. Kaieteur Şelalesi, Mazaruni Potaro, Guyana

Dünyanın tek bir noktadan akan en geniş ve en güçlü şelalelerinden biri olan Kaieteur Şelalesi’ne ulaşmanın tek yolu şelaleye yakın küçük bir alana charter uçuşu ile inmek. Bundan sonra ise yağmur ormanında 2 – 3 saatlik bir yürüyüş yapmak gerekiyor. Bulunduğu çevre ile birlikte nefes kesen bir manzara oluşturan şelalenin çevresi ünlü altın kurbağalarla dolu.

3. Shale Şelalesi (Chutes aux Schistes) Quebec, Kanada

Kuzey Quebec’te ulaşılması oldukça zor olan şelaleye, başlangıç noktasına sadece uçakla ulaşılabilen Caniapiscau Nehri’nde, bir aylık bir kano seyahati ile ulaşabiliyor. Kuzey Quebec’in hızlı değişen havasına ve çeşit çeşit böceğe katlanabilmek için fiziksel ve mental dayanıklılık şart.

4. Virginia Şelalesi, Kuzey Batı Bölgelesi, Kanada

Hem dev bir şelale, hem de 1970’li yıllarda UNESCO Dünya Mirası listesine alınan ilk dört yerden biri olan Virgina Şelalesi’ne giden en kolay yol, suya inebilen küçük bir charter uçağına binip Nahanni Ulusal Parkı’na inmek ve şelaleye kadar kısa bir yürüyüş yapmak. Ama bu macerayı ömür boyu hatırlanacak bir geziye dönüştürmek için, aynı mesafeyi kanoyla 21 günde geçmek de bir seçenek. 100 metre yüksekten aşağıya dökülen suları tam tepede ikiye ayıran Mason’s Rock da bu manzarayı eşsiz kılan en önemli unsur.

5. Kerepakupai Meru, Bolivar, Venezuela

Bir Diğer adı Angel Şelalesi veya Salto Angel olan şelale, bilgi biraz tartışmalı da olsa, 979 metre ile dünyanın en yüksek şelalesi. Buraya ulaşmak pek kolay değil. İlk önce, başlangıç noktası olan ve gidilecek yere kadar size eşlik edecek yerel rehberlerle buluşma noktası olan Canaima kampına giden bir uçak bulmak gerekiyor. Nehrin yukarısına yapılan 4 saatlik bir kano yolculuğundan sonra sık ormanın içerisinde yaklaşık 90 dakika yürümek hedefe ulaşmanızı sağlıyor. Bir gece ormanda konakladıktan sonra ise geriye yine aynı rota ile dönülüyor. Gelirken ve giderken yapılan uçak yolculuğunun bir avantajı da bölgeyi, burayı 1930 yılında keşfeden ilk insan olan havacı Jimmie Angel’ın gözünden görecek olmak.

6. Schwarzenbach Şelalesi, Nunavut, Kanada

Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan en yüksek (520 metre) ve ulaşılması en güç şelale kışları çoğu zaman donuyor veya kuruyor. Bölgeye ulaşmak için önce bir kano seyahatine çıkmak gerekiyor ve muhtemelen bu yolculuk sırasında bolca deniz aygırı ve deniz gergedanı görülüyor. Sudan çıktıktan sonra ise engebeli ve oldukça dik bir parkurda iki haftalık zorlu bir yürüyüş yapmak gerekiyor.

7. Cascades du Trou de Fer, Reunion Adası

725 metre yüksekliğindeki şelale balta girmemiş bir ormanın tam ortasında ve 305 metrelik tek bir düşüşe sahip. Hint Okyanusu’nda yer alan Reunion Adası’ndaki şelaleye ulaşmak için ilk önce uygun bir uçuş bulmak, daha sonra da sık ve çamurlu ormanın içinde 3 saat kadar yürümek gerekiyor. Fakat hava yağmurlu olursa gezintiye devam etmek olanaksız hale gelebiliyor. Sabah erkenden yola çıkan yürüyüş kafileleri eğer şansları varsa bu el değmemiş doğa harikasını yakından görebiliyorlar. Şelaleye ulaşmanın bir yolu da 2-3 gün süren ve zorluk derecesi 4 olan bir kano macerasına atılmak.

8. Suligad Şelalesi, Dolpa, Tibet

Suligad Şelalesi, ünlü mavi gölün tam dibinde ve tüm Himalayalar’daki en yüksek şelale. Bu rotaya dair 8 ve 31 gün arasında değişen farklı tur seçenekleri mevcut. Ortalama bir zorluk derecesi ile 13 gün kadar süren gezi boyunca eşsiz yer şekilleri ve Himalayalar’ın en derin gölü olan Kutsal Phoksundo Gölü de, 167 metrelik Suligad Şelalesi’nin yanı sıra görülebilecek diğer doğa harikalarından. Klasik turist rotalarında olmayan bu bölgede konaklama için kamp kurabilir veya köylerdeki evlere konuk olabilirsiniz. Seyahat boyunca tanık olacağınız doğa harikaları dışında, el değmemiş Bonpo kültürü ve Tibet Budizmini de yakından tanımak unutulmaz bir tecrübe olacaktır.