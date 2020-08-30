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Mahalle arasındaki arkeoloji alanı: Küçükyalı Arkeopark
Mahalle arasındaki arkeoloji alanı: Küçükyalı Arkeopark
Küçükyalı ArkeoPark, İstanbul’un Asya yakasında, Maltepe ilçesinde yer alan Çınar Mahallesi sınırları içinde bulunuyor. Burası, 1970’lerle birlikte hızlı bir şekilde kentleşen Küçükyalı ve Çınar Mahallesi’nin yoğun bina dokusu arasında kalmış bir arkeolojik alan.
Seyahat 30 Ağustos 2020 - 11:26

Antik dönemde yeşil alanlarla ve çayırlarla çevrili ve Adalar'dan görülebilen bu arkeolojik alan, Marmara Denizi'ne çok daha yakın bir konum imiş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Son yıllara kadar Marmara Denizi'nden yaklaşık 600 metre içeride olan bu alan, Maltepe Sahili'ne yapılan dolgu sonrasında, denizden biraz daha uzaklaşmış durumda.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Bölgedeki iki önemli ulaşım aksından birisi olan Bağdat Caddesi, arkeolojik alanın yaklaşık 130 metre güneyinden geçiyor. Diğer önemli ulaşım aksı olan E-5 karayolu ise Küçükyalı ArkeoPark'ın yaklaşık 800 metre kuzeyinde.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Küçükyalı ArkeoPark, İstanbul'un Asya Yakası'ndaki, tek aktif kentsel arkeolojik kazı alanı.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Küçükyalı arkeolojik alanı, 1950ler'in sonunda, 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen ve İslam esintileri taşıyan ilk saray olarak tanımlanıyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Ancak 1950'lerden sonra alanla ilgili detaylı çalışmalar yapılmamış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

2000'lerin başından itibaren yürütülen yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar, arşiv ve literatür araştırmaları bu arkeolojik alanın, hadım patrik ve bir Bizans imparatorunun oğlu olan İgnatios tarafından, MS 866 – 877 yılları arasında inşa ettirilen Satyros Manastırı olarak tekrar tanımlanmasını sağlamış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Yazılı kaynaklar, manastırın patrik tarafından Adalar’da yaptırılmış diğer manastırlar arasından en gösterişlisi olduğunu yazıyor.

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