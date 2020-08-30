Mahalle arasındaki arkeoloji alanı: Küçükyalı Arkeopark

Küçükyalı ArkeoPark, İstanbul’un Asya yakasında, Maltepe ilçesinde yer alan Çınar Mahallesi sınırları içinde bulunuyor. Burası, 1970’lerle birlikte hızlı bir şekilde kentleşen Küçükyalı ve Çınar Mahallesi’nin yoğun bina dokusu arasında kalmış bir arkeolojik alan.

Antik dönemde yeşil alanlarla ve çayırlarla çevrili ve Adalar'dan görülebilen bu arkeolojik alan, Marmara Denizi'ne çok daha yakın bir konum imiş.

Son yıllara kadar Marmara Denizi'nden yaklaşık 600 metre içeride olan bu alan, Maltepe Sahili'ne yapılan dolgu sonrasında, denizden biraz daha uzaklaşmış durumda.

Bölgedeki iki önemli ulaşım aksından birisi olan Bağdat Caddesi, arkeolojik alanın yaklaşık 130 metre güneyinden geçiyor. Diğer önemli ulaşım aksı olan E-5 karayolu ise Küçükyalı ArkeoPark'ın yaklaşık 800 metre kuzeyinde.

Küçükyalı ArkeoPark, İstanbul'un Asya Yakası'ndaki, tek aktif kentsel arkeolojik kazı alanı.

Küçükyalı arkeolojik alanı, 1950ler'in sonunda, 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen ve İslam esintileri taşıyan ilk saray olarak tanımlanıyor.

Ancak 1950'lerden sonra alanla ilgili detaylı çalışmalar yapılmamış.

2000'lerin başından itibaren yürütülen yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar, arşiv ve literatür araştırmaları bu arkeolojik alanın, hadım patrik ve bir Bizans imparatorunun oğlu olan İgnatios tarafından, MS 866 – 877 yılları arasında inşa ettirilen Satyros Manastırı olarak tekrar tanımlanmasını sağlamış.

Yazılı kaynaklar, manastırın patrik tarafından Adalar’da yaptırılmış diğer manastırlar arasından en gösterişlisi olduğunu yazıyor.