Mahalleli gitmeye korkuyordu, şimdi turizme kazandırılıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 40 yıl önce bir kişinin düşüp ölmesi sonucu mahalle halkının korkup yaklaşamadığı Olukbaşı Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Benlik ve Olukbaşı mahalleleri içinde yer alan tarihi değirmenlerin de bulunduğu Olukbaşı Kanyonu, 50 metre yüksekliğe sahip, dev kayalıkların arasından akan tertemiz suyu ile dikkat çekiyor.

‘Keşfedilmemiş saklı cennet’ olarak nitelendirilen, doğal yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Olukbaşı Kanyonu, yürüyüş ve tırmanış imkanlarıyla dağcılık tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Acıpayam’a 40 kilometre mesafedeki, içinde şelalelerin bulunduğu kanyon Acıpayam Belediyesi tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar tamamlandığında kanyonun doğa tutkunları ve karavan turizmi bakımından yükselen bir değer olacağının öngörüldüğü bildirildi.

“DÜŞERİZ KORKUSUYLA YILLARCA YAKLAŞAMADIK”

Olukbaşı Mahallesi Muhtarı Duran Dağ, 1980’de bir kişinin kanyona düşerek hayatını kaybettiğini, bu olay nedeniyle yöre halkının uzun süre bölgeye gitmeye korktuğunu söyledi.

Dağ, “Eskiden beri kanyona gitmekten hep korktuk. Sevdiklerimiz ve hayvanlarımız düşer diye uzun süre kanyona gitmedik. Belediyemiz kanyonu turizme kazandırmak için çalışma başlattı. Artık korkulacak bir yer değil, adeta bir gizli cennet ortaya çıktı” diye konuştu. (DHA)