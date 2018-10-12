Malatya gezilecek yerler: Hitit tabletlerinde Maldia olarak geçen Malatya

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehri ve Türkiye’nin en kalabalık 27. ili olan Malatya, Kültepe tabletlerinde Melita ve Hitit tabletlerinde Maldia olarak geçmektedir. Şehrin adının yine Hitit dilinde “bal” anlamına gelen Melid’den türediği belirtilmektedir. İşte Malatya'nın gezilecek yerleri...

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Tarihi boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle birçok devlet arasında çekişmelere sahne olmuş Kayısı diyarı Malatya’nın tarihi ve turistik yerlerini birlikte tanıyalım…

GÜNPINAR ŞELALESİ

Darende ilçesine bağlı Günpınar köyündedir. İlçeye 7 kilometre uzaklıktadır. Suyu kaynağından üç kademe halinde, yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelalenin sol tarafında ana dereden bağımsız gelen kaynak suyu, kış mevsiminde donarak şelaleyi adeta Pamukkale’ye benzetir. Şelalenin çevresinde yeme-içme tesislerinin yanı sıra suyun kaynağına doğru 1,5 kilometrelik yürüyüş yolu vardır.

ARSLANTEPE ÖREN YERİ

Türkiye'nin en büyük höyüklerinden biridir. Malatya'ya 7 kilometre uzaklıkta Orduzu beldesinde bulunan höyükte yapılan kazılarda elde edilen bilgilere göre buradaki ilk yerleşimlerin MÖ 5.000 yıllarına kadar gittiği öğrenilmiştir. Roma ve Bizans dönemlerine de şahitlik etmiş höyükte bulunan kalıntılar Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Malatya Müzesinde sergileniyor. Müze, haftanın 7 günü saat 08.00-17.00 arası ziyarete açıktır.

BEŞ KONAKLAR

Saray Mahallesi Sinema Caddesi üzerinde bulunan bu konaklar, geleneksel Malatya konaklarının yapım özelliklerini taşırlar. Sivil mimarinin güzel örneklerinden olup 1900'lü yılların başlarında inşa edilmişlerdir. Yan yana beş konaktan oluşan bu binalar sokağa cepheli iki katlı evlerdir. Yenileme çalışmaları 2006'da başlatılıp 2009 yılında tamamlanan Beşkonaklar, çeşitli sanat ve kültür hizmetleri için kullanıma açılmıştır. Buradaki evler Hacı Sait Efendi(Turfanda) ve diğer dört kardeşi tarafından yaptırıldığı için “Beşkardeşler” olarak anılır.

KANLI KÜMBET

Yanlışlıkla cellathane olarak tanınan bu yapı aslında kripta odası bulunan bir anıt mezardır. Kare bir plan üzerine inşa edilen yapıt iki kısımdan meydan gelmiştir. Birinci kısımda cenazenin gömülü olduğu yer yani kripta görülür. Kripta girişi lentosu kısmen meyilli konmuştur. İkinci kısım ise türbe denilen halkın bir zamanlar ziyaret ettiği üst kısımdır. Bu kısımdaki duvar örgüsünde ağırlığı tuğla malzemesi oluşturur. Yapının üst kısmını hafif sivrilik gösteren bir kubbe örtmektedir. Yapı Battalgazi ilçesinde Meydanbaşı Mahallesinde eski mezarlığın içinde yer alıyor.

MALATYA TARİHİ

Yerleşim tarihi MÖ 7000’li yıllara kadar uzanan Malatya şehrine tarih boyunca Hititler, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender İmparatorluğu, Kapadokya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Timur Devleti ve Dulkadiroğulları gibi medeniyetler hükmetmiştir.

Cafer Höyük’te yapılan kazılarda Neolitik Dönem’den, Bizans dönemine kadar pek çok kalıntılar bulunurken, Arslantepe’de yapılan kazılarda ise şehrin MÖ 5000’li yıllardan başlayarak İslam dönemine kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Malazgirt Savaşı’yla önce Danişmendoğlu Beyliği’nin daha sonra ise Anadolu Selçuklu Devleti’nin himayesi altına girmiştir. Malatya 1515 yılında Yavuz Sultan Selim’in Dulkadiroğlu Beyliği’ne son vermesiyle birlikte Osmanlı sınırlarına katılmış ve önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Cumhuriye döneminde il olan Malatya, İsmet İnönü ve Turgut Özal gibi Türkiye’nin önemli devlet adamlarının doğdukları yerdir.