Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Malatya’nın Tohma Vadisi içindeki Kudret Havuzu
Malatya’nın Tohma Vadisi içindeki Kudret Havuzu
Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Kudret Havuzu, kentin en fazla ziyaretçi ağırlayan turistik mekanları arasında yer alıyor.
Seyahat 25 Ağustos 2019 - 16:51

Yaz aylarının sıcağından bunalan misafirlerine açık hava yüzme havuzu olarak hizmet veren tesis, Tohma Kanyonu içerisinde bulunuyor.

Doğal görünümü, şifalı termal suyu ile dikkat çeken Kudret Havuzu, kayalıklardan kaynayan suyun farklı derinliklerdeki 3 havuzu doldurmasıyla oluşmakta.

Tohma Irmağı‘ndan ayrı olarak farklı bir kaynaktan gelen ve termal özellikler içeren suyun sıcaklığı yılın dört mevsiminde 22 santigrat derece.


Derinlikleri 80, 120 ve 150 cm olan 3 havuzdan oluşan Kudret Havuzu’nda, misafirler için soyunma odaları, kilitli eşya dolapları ve tuvalet-lavabo bulunuyor. Havuz girişinde hizmet veren kafede ise hazır yiyecek ve içecek hizmeti veriliyor.

Kudret Havuzu giriş ücreti ise 2019 sezonu itibarı ile 12 yaş altı misafirler için 6,5 TL, 12 yaş üstü misafirler için 13 TL.