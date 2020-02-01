Mallorca’nın cazibe merkezi Port D’andratx

İspanya'nın Mallorca adasının en güneybatı köşesinde yaklaşık 82 km2'lik bir alanı kaplayan Port d'Andratx, bölgenin en güzel turistik noktalarından biri.

Mallorca’nın başkenti başkent Palma’daki Son Sant Joan Havaalanı’ndan kente yolculuk ederken bu güzel beldeye yaklaştıkça deniz ve yeşilin birleştiği manzara büyülüyor.

Geçmişte korsan saldırılarından korunmak için kasabanın tarihi merkezi, kıyıdan daha iç kesimlere inşa edilmiş.

Eski merkezin dar arnavut kaldırımlı sokaklarında yürürken, yüzyılların tanıklığını barındıran çok sayıda eski bina da sağlı sollu size eşlik ediyor.

Aralarında Claudia Schiffer, Tom Cruise ve Michael Schumacher’in de bulunduğu çok sayıda ünlü de bölgede mülk sahibi.

Nüfusu 8 bin olan kasabada bu rakam yaz aylarında 24 bine çıkıyor.

Ticari balıkçılık sürse de, kasabanın en fazla gelir elde edilen yerlerinden biri 300 yat kapasiteli marinası.

Dünya sosyetesinin ünlü isimlerinin teknelerinin demirlediği marina ve çevresindeki deniz ürünü ağırlıklı menüye sahip restoran, bar ve cafeler Port d’Andratx’ın en hareketli muhiti.

Bölge, doğa gezileri ve dağ bisikleti tutkunları için de keyifli parkurlara sahip.

Kasabanın tek sorunu ise plajı. Tek plaj, 3 km mesafedeki Camp de Mar. Ancak bu tesisten adımınızı attığınızda sizi karşılayan mükemmel ortam o sıkıntıyı da unutturuyor.