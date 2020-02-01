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Mallorca’nın cazibe merkezi Port D’andratx
Mallorca’nın cazibe merkezi Port D’andratx
İspanya'nın Mallorca adasının en güneybatı köşesinde yaklaşık 82 km2'lik bir alanı kaplayan Port d'Andratx, bölgenin en güzel turistik noktalarından biri.
Seyahat 1 Şubat 2020 - 14:03

Mallorca’nın başkenti başkent Palma’daki Son Sant Joan Havaalanı’ndan kente yolculuk ederken bu güzel beldeye yaklaştıkça deniz ve yeşilin birleştiği manzara büyülüyor.

Foto: DepoPhotos

Geçmişte korsan saldırılarından korunmak için kasabanın tarihi merkezi, kıyıdan daha iç kesimlere inşa edilmiş.

Foto: DepoPhotos

Eski merkezin dar arnavut kaldırımlı sokaklarında yürürken, yüzyılların tanıklığını barındıran çok sayıda eski bina da sağlı sollu size eşlik ediyor.

Foto: DepoPhotos

Aralarında Claudia Schiffer, Tom Cruise ve Michael Schumacher’in de bulunduğu çok sayıda ünlü de bölgede mülk sahibi.

Foto: DepoPhotos

Nüfusu 8 bin olan kasabada bu rakam yaz aylarında 24 bine çıkıyor.

Foto: DepoPhotos

Ticari balıkçılık sürse de, kasabanın en fazla gelir elde edilen yerlerinden biri 300 yat kapasiteli marinası.

Foto: DepoPhotos

Dünya sosyetesinin ünlü isimlerinin teknelerinin demirlediği marina ve çevresindeki deniz ürünü ağırlıklı menüye sahip restoran, bar ve cafeler Port d’Andratx’ın en hareketli muhiti.

Foto: DepoPhotos

Bölge, doğa gezileri ve dağ bisikleti tutkunları için de keyifli parkurlara sahip.

Foto: DepoPhotos

Kasabanın tek sorunu ise plajı. Tek plaj, 3 km mesafedeki Camp de Mar. Ancak bu tesisten adımınızı attığınızda sizi karşılayan mükemmel ortam o sıkıntıyı da unutturuyor.