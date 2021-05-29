Mardin yeni sezonun heyecanını yaşıyor

Mardin’deki turizm sektörü ve esnaf, normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı. Antik mimari yapısı, inanç turizmi ve kültürüyle son yılların gözde kenti Mardin, normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kentte vaka sayılarının azaldığına dikkat çekerek, normalleşme sürecine girmeye hazır olduklarını söyledi. Pandemi öncesi 2019 yılında 750 bin turisti konaklamalı olarak ağırladıklarını, 3 milyon turistin de günübirlik Mardini ziyaret ettiğini belirten Güngör, Ancak pandemi, bütün dünyanın dengesini alt üst etti. Mardin de bundan nasibini aldı. 1 Haziranda alınacak kararları sabırsızlıkla bekliyoruz. Mardin otelleri, günlük 16 bin yatak kapasitesine sahip. Pandemi sonrası bir milyon konaklamalı turist hedefliyoruz dedi.

NORMALLEŞME HAZIRLIKLARI TAMAM

Mardin’in hem inanç hem mimari, hem de kültürel anlamda Türkiye’nin en önemli turizm noktalarından biri olduğuna işaret eden Güngör, şöyle konuştu:

İnşallah 1 Hazirandan itibaren normalleşme süreci başlayacak. Vaka sayılarının da Mardinde az olmasından dolayı, normalleşme sürecine gireceğimizi umut ediyoruz. Zaten otelciler ve turizmciler olarak, bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Maske, hijyen ve diğer tedbirler konusunda, bütün sertifikalarımızı aldık. Misafirlerimizi Mardine bekliyoruz. Mardin, kültür ve turizm merkezlerinden biri konumunda. Burada vaka sayısı bir hayli az. Turistler herhangi bir sıkıntı yaşamadan, rahatlıkla kentimizi rehberlerimiz öncülüğünde gezebilir. Yakın bir süreçte Rusyadan Mardin’e bayağı talep vardı. Rusyadan gelen misafirlerimiz oldu. Acente sahipleri oldu ve şu anda online satışla odalarımız kiralanmakta.”

VATANDAŞ DA UMUTLU

Mardinli esnaf ve vatandaşlar da 1 Haziranda yapılacak açıklamayı bekliyor. Kentin tarihi sokaklarında, at sırtında turist gezdiren Muharrem Altayhan, “İnşallah 1 Haziranda yasaklar büyük oranda kalkar. Turizmde güzel günlerimiz başlayacak. İnşallah bu hastalığı da atlatacağız ve her şey daha iyi olacak dedi.

Pandemi nedeniyle bir süre işsiz kaldığını söyleyen garson Furkan Ersan da, Kafede çalışıyorum. Uzun süredir kafeler kapalı. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanımızın 1 Haziranda yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Mardin turizm kentidir. Turizm olmazsa burada ekonomi, para dönmez. Cumhurbaşkanımızdan güzel bir açıklama bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur diye konuştu.

(DHA)

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