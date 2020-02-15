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Mardin’de beyaz örtüyle kaplanan tarihi binalar turistleri büyüledi
Mardin’de beyaz örtüyle kaplanan tarihi binalar turistleri büyüledi
Mardin'de kar yağışı nedeniyle tarihi cami, kilise, manastır ve medreselerde oluşan 'beyaz örtü' göz kamaştırdı.
Seyahat 15 Şubat 2020 - 14:00

Tarihi ve mimari yapısıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi’nde olan, medeniyetlerinin başkenti Mardin’de kar yağışı tarihi mekanları ‘beyaz örtüyle’ kapladı.

Foto: DHA

Mardin’in tarihi dokusu ve taşın dile geldiği geleneksel mimari yapılarından Kamısiye Medresesi, Deyrüzzaferan Manastırı, Kırklar Kilisesi, Ulu Cami, Zinciriye Medresesi ve Mardin Müzesi, kar yağışının ardından beyaza bürünmesiyle kentte göz kamaştırıcı görüntüler ortaya çıktı.

Foto: DHA

Kar yağışıyla oluşan beyaz örtü, açık hava müzesi konumunda olan tarihi kentte gelen yerli ve yabancı turistleri büyüledi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Foto: DHA