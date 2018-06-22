Marmara Adası’nın gezilecek yerleri: Tertemiz denizi ve güzel köyleri ile Marmara Adası…

Adı Yunancada "Marmaro" yani mermer anlamına gelen Marmara Denizi'nin içinde bulunan Marmara Adası, Antik çağlarda yapılan birçok tapınak ve saray gibi yapıların mermerlerini karşılamış. Türkiye'nin Gökçeada'dan sonra ikinci büyük adası olan Marmara Adası'nı gelin daha yakından tanıyalım...Tarihi ve turistik yerleri ile Marmara Adası...

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Özellikle geleneksel köy yaşantısını, doğayı ve denizi keşfetmekten hoşlananlar için pek çok alternatife sahip Marmara Adası’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…İşte birbirinden güzel köyleri, plajları ve tertemiz denizi ile Marmara Adası…

MARMARA ADASI’NIN GEZİLECEK YERLERİ

ASMALI KÖYÜ

Marmara Adası’nın en doğusundaki yerleşim yeri olan Asmalı (Rumlar’ın yaşadığı dönemdeki ismiyle Aftoni), balıkçılık ve zeytincilikle geçinen oldukça küçük ve şirin bir belde. Asmalı’da turizm adanın diğer yerleri kadar gelişmiş olmasa da uygun fiyatlarla ev pansiyonculuğu yapılıyor. Halen kullanılan eski ahşap Rum evleriyle dikkat çeken Asmalı Köyü'nün ahalisi Karadenizliler ve Pomak'lar.

ÇINARLI KÖYÜ

Çınarlı, aslında bir balıkçı köyü ancak her geçen gün artan turistik değerinden dolayı şimdilerde ideal bir tatil beldesine dönüşmüş durumda. Kesintisiz uzunluğu 750 metreyi bulan Çınarlı Köyü Plajı, iri kumlardan, sığ ve berrak bir denizden oluşuyor. Plajın çevresinde ise asırlık çınar, çam, zeytin ağaçlarının kapladığı tepelerle birlikte birçok otel, pansiyon ve apart mevcut. Sakin yapısı, temiz havası, temiz deniz suyu ve yeşil çevresi ile dinlenmek için en uygun tatil köyüdür.

SARAYLAR KÖYÜ

Mermer ocaklarının bulunduğu bu köy; antik çağdan beri mermer ocakları olarak kullanılmaktadır. Antik dönem Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı mimarisindeki birçok eserde buradan getirtilen mermerler kullanılmıştır. Mermerler aynı zamanda adanın nemini emerek, rutubet oranı en düşük adalardan biri olmasını sağlamaktadır. İhraç edilen mermerlerin ulaştırılması için limanlar bulunmaktadır. Bu köyde açık hava müzesi bulunmaktadır ve bölgede elde edilen kalıntılar sergilenmektedir.

GÜNDOĞDU KÖYÜ

Marmara Adası'nın merkezinden yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan köyde pansiyonların yanı sıra restoranlar, benzin istasyonu ve postane mevcut. Balıkçılık ve zeytincilikle uğraşan küçük bir nüfusa sahip köyde denizin ve doğal manzaraların tadına doyasıya varabilirsiniz. Ada içinden kalkan araçlarla kısa sürede bu şirin köye ulaşabilirsiniz.

TOPAĞAÇ KÖYÜ

Tarım açısından adanın en verimli topraklarına sahip köydür. Topağaç, adanın çam ormanlarıyla kaplı tepeleri sayesinde kuzeyden esen rüzgarlara karşı korunuyor. Geleneksel köy yaşantısının hala devam ettiği köyde balıkçılık ve tarım önemli geçim kaynaklarından. Köyün yanında bulunan ve 650 metreyi aşan geniş Topağaç Plajı, iri kumlu, altın rengi bir kumsala ve sakin, çarşaf gibi bir denize sahip. Feribot iskelesinin bulunduğu ada merkezinden yaklaşık 12 km uzaklıkta olan Topağaç’a özel araç, taksi ve minibüslerle kısa sürede ulaşmak mümkün.

MANASTIR KOYU

İnce ve altın rengi kumuyla dikkat çeken Manastır Koyu, berrak ve tertemiz denizi ile çok sayıda turistin yüzmek için tercih ettiği gözde yerlerden biridir. Çınarlı Köyünün arkasında bulunan koya Marmara Adasının merkezinden kalkan motorlar ile ulaşım sağlanmaktadır.