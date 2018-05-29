Marmaris gezilecek yerler: İşte Marmaris’in doğallığını korumuş koyları

Yemyeşil ormanlarla çevrelenmiş koyları berrak suları, temiz sahilleri ve tarihi kalıntıları ile ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'in gezilecek tarihi ve turistik yerleri nerelerdir? İşte Marmaris'in gezilecek yerleri...

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Mavi ve yeşilin eşsiz uyumunun harmanlandığı Marmaris’te, antik çağlardan bu yana pek çok medeniyetin izlerinin bulunması nedeniyle gezilecek yerler bakımından oldukça fazla tarihi alan bulunmaktadır. İşte tarihi ve muhteşem doğasıyla Marmaris’te gezilecek yerlerden bazıları…

MARMARİS’İN GEZİLECEK YERLERİ

MARMARİS KALESİ ve ARKEOLOJİ MÜZESİ

Marmaris Kalesi, Ege Denizi ve Akdeniz arasında geçiş noktasında bulunması sebebiyle tarih boyunca önem kazanmış. Kalenin ilk olarak İyonlar döneminde (M.Ö. 1044) yapıldığına ve sonrasında da Büyük İskender döneminde yenilendiğine inanılıyor. Marmaris Kalesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1522 Rodos seferi öncesinde tekrar yenilenmiş ve genişletilmiş. Cumhuriyet öncesinden yakın tarihe kadar konutların bulunduğu bir yaşam alanı olan kale, 1980–1990 arasında restore edildi ve 1991’de TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze olarak hizmete açıldı. Şehir merkezinde bulunan Marmaris Kalesi içinde 3 teşhir salonu, 1 sergi salonu, 1 komuta odası, 1 eser odası ve 1 malzeme deposu bulunmaktadır. Marmaris Müzesi’nin arkeoloji bölümünde Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait amfora parçalar ile Knidos, Hisarönü ve Burgaz bölgelerinde yapılan kazılarda bulunan çömlek ve cam işi eşyalar, sikke ve süs eşyaları sergileniyor. Etnografya bölümünde ise Osmanlı dönemine ait dokuma işleri, kilim, mobilya, bakır mutfak gereçleri, silahlar ve süs eşyaları sergilenmektedir.

DALYAN

Dalyan, Marmaris’in 80 kilometre güneydoğusunda bulunan, yerli ve yabancı tatilciler için çok popüler bir tatil beldesi. 2008 yılında The Times tarafından Avrupa’nın en güzel açık alanı seçilmiştir. Dalyan son yıllarda, caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanı İztuzu Plajı, Kaunos antik şehri, kaya mezarları ve çamur banyolarıyla turizmin gözdesi haline gelen cennet bir beldedir. Tatilcilerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biridir.

İÇMELER

Marmaris'e sadece 8 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Daha hareketli ve kalabalık olan Marmaris'e kıyasla daha sessiz bir yaşam tarzına sahiptir.Bu bölgede su sporları da oldukça popülerdir. Aynı zamanda İçmeler'den çevre koylara düzenlenen tekne turlarına da katılabilirsiniz. İztuzu ve Dalyan plajına düzenlenen günübirlik tekneler İçmeler bölgesinde de bulunmaktadır. İçmeler Plajı’nın karşısındaki adacıklar ve ormanlarla kaplı yüksek tepeleri burayı tercih edenlere keyifle dinlenme imkanı sunuyor.

Marmaris'in şirin mahallesi merkeze 21 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güzelliğini taşıdığı Mavi Bayrak ödülü ile taçlandıran Turunç Plajı, kayalık alanların ve sualtı mağaralarının fazla oluşu nedeni ile dalış yapmayı sevenlerin favorisi. Eski bir balıkçı kasabası olan Turunç, aynı zamanda mavi tur teknelerinin ve yatların da popüler uğrak noktası. Muhteşem doğası, çam ormanlarıyla kaplı tepelerinde doğa yürüyüşü yapmak çok keyifli. Palamut Tepesi adı verilen bölge doğa yürüyüşü için ideal. Ayrıca Marmaris’ten olduğu gibi Turunç’tan da Dalyan ve İztuzu Plajı’na günübirlik tekne turları düzenleniyor.TÜRKİYE’DEKİ EN GÜZEL 5 MAVİ YOLCULUK ROTASI:



KLEOPATRA ADASI (SEDİR) VE KLEOPATRA PLAJI

Marmaris’in 16 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Bölge altın sarısı kumsalı ve denizi ile meşhur. Plaj aynı zamanda Kleopatra Plajı olarak adlandırılmakta. Ünü dünyanın dört bir yanına yayılan ve tarihte, Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Romalı sevgilisi ünlü komutan Antonius'un büyük aşk yaşadığı, yüzüp kumlarında uzandıkları rivayet edilen Sedir Adası, kumu ve turkuaz rengindeki denizi nedeniyle turistlerin ilgisini çekiyor. Yüzlerce zeytin ağacıyla kaplı Sedir Adası'nda Helenistik ve Roma dönemlerine ait antik tiyatro, agora ve antik liman kalıntıları bulunuyor. Adada bulunan ve M.Ö. 1000 yıllarına dayandığı sanılan Dor, Pers ve Romalılar'dan kalma tarihi eserler de turistlerin ilgisini çekiyor.

LORYMA ANTİK KENTİ

Loryma Antik kent kalıntıları koyun giriş noktasında, körfeze hakim konumdaki tepenin üzerindedir. Tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan Loryma Antik Kenti'ne, Marmaris'ten Bodrum'a giden tekneler aracılığı ile ulaşılabiliyor. Bozburun Yarımadası'nın güneybatı ucunda yer alan Bozuk Köyü'nde bulunan antik yerleşkenin en dikkat çeken yapısı 120 metre uzunlukta ve 10 metre genişlikte ve oldukça iyi durumdaki kaledir. Kale körfez girişini korumak için yapılmış ve zamanla tahkim edilmiş. Kalenin dışında şehrin değişik noktalarında bulunan kutsal alanlar, nekropol, akropol ve sarnıçlar ziyaretçi çeken önemli kalıntılar arasında sayılıyor.