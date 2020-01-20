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Masal diyarlarını andıran güzelliğiyle Serdivan Göl Park
Masal diyarlarını andıran güzelliğiyle Serdivan Göl Park
Masalsı güzelliğiyle Serdivan Göl Park, Sakarya’nın önemli simgelerinden biri haline dönüştü.
Seyahat 20 Ocak 2020 - 13:37

Sapanca Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Göl Park, bölgenin doğal güzelliklerinin bozulmadan kullanıma sunulması amacıyla hayata geçirilmiş tabiat harikası bir yer.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Muhteşem manzarasının yanı sıra ailelerin ve göl kenarında zaman geçirmek isteyen kişilerin gezinti, piknik ve dinlenmeleri için dizayn edilmiş.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Yürüyüş yolunda aşıkların el ele gezdikleri bu göl park 7'den 70'e herkesin göz bebeği haline dönüşüvermiş.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

4 mevsim farklı güzelliği içersinde bulunduran bu yer özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Sapanca Gölü'nün en güzel kesiminde bulunan tesis, yürüyüş parkurları ve iskelesi dışında konser ve tiyatro gösterileri için de uygun alanlara sahip.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Sapanca Gölü'nün bu kesimi proje kapsamında yürüyüş yolu ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

8.5 km'lik kıyıya sahip Serdivan sahilinde bulunan iskeleler üzerinde oturma ve gezinti alanları da bulunuyor.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Büyükşehirlerin yorucu stresinden bunalan kişilerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bu yerde bisiklet sürebilir ve göl manzarasına karşı dinlenebilirsiniz.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

D-100 karayolu mevkiinde kalan masalsı güzelliğe sahip Serdivan Göl Park'a, İstanbul yönünden 1 saat 30 dakika içersinde ulaşabilir ve ailecek huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos