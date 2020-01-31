Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Masalsı mimarisiyle ilgi çeken kasaba Alberobello
Masalsı mimarisiyle ilgi çeken kasaba Alberobello
İtalya'nın güneyindeki Puglia özerk bölgesindeki Bari metropolitan şehrinde yer alan küçük kasaba Alberobello ilgi çekici bir özelliğe sahip.
Seyahat 31 Ocak 2020 - 12:45

“Güzel ağaç” anlamına gelen Alberobello, benzersiz bir mimari forma sahip ‘trullo’ yapılarıyla ünlü.

Foto: DepoPhotos

Taşlardan oluşan bu yapılar konik çatılara sahip.

Foto: DepoPhotos

Neden böyle bir mimariyle yapıldıkları konusunda ise farklı rivayetler mevcut.

Foto: DepoPhotos

En yaygın olanı ise şöyle: Dönemin kralı, kendisinden izinsiz yerleşim yeri kurmayı yasakladığı için var olan evlerden yüksek vergi alınmasını emretmiş.

Foto: DepoPhotos

Halk da buna çözüm olarak küçük kireç taşlarını harç koymadan üst üste yığıp yaptıkları evleri bulmuş.

Foto: DepoPhotos

Böylece vergi memurları geldiğine evlerini kolayca yıkıp, gittiklerinde ise tekrar yapabiliyorlarmış.

Foto: DepoPhotos

Harçsız duvarlara sahip trullo evleri beyaz ve gri renklerde.

Foto: DepoPhotos

Kasabada 1500'den fazla trullo evi bulunuyor.

Foto: DepoPhotos

Bu evlerin konik çatılarına dikkatli bakıldığında, her birinin tepesinde farklı semboller olduğu görülmekte.

Foto: DepoPhotos

Bunlar, yapan mimamarın sembolü olabildiği gibi, içinde yaşayanların kendileri için özel anlamı olan semboller de olabiliyor.

Foto: DepoPhotos

1996’da UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Alberobello, şirin kafeleri, restoranları, hediyelik eşya dükkanlarıyla tam bir turistik cennet.

Foto: DepoPhotos

Bazı evler, otel ve pansiyon olarak da kullanılmakta.

Foto: DepoPhotos

Nüfusu 11 bin civarında olan bu şirin kasaba, lezzetli zeytinyağıyla da ünlü.

Foto: DepoPhotos

Küçük ama önemli bir not daha: Alberobello, mimari kültürü kendisine benzeyen Şanlıurfa’nın Harran ilçesiyle de kardeş kent…