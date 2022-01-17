Matterhorn: Dünyanın en fazla fotoğraflanan dağı

İsviçre - İtalya sınırında yer alan Matterhorn dağı, 4478 metre yüksekliğiyle Avrupa’nın ve Alpler’in en yüksek noktalarından biri.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Matterhorn dağının kuzey yüzü İsviçre'nin Valais kantonundaki Zermatt kasabasına, güney yüzü İtalya'nın Breuil-Cervinia kasabasına bakıyor.

Bu dağı zarif kılan, dönerek yükselen ve sivrilen görüntüsü. Dünyanın en çok fotoğraflanan dağı olduğu söylenen Matterhorn, etrafındaki göllerle birlikte eşsiz manzaralar sunuyor.

Yürüyüş rotalarıyla oldukça popüler olan bölge, kış sporları tesisleri açısından da hayli zengin.

Dağcılar için çok tehlikeli bir zirve olarak ün yapmış Matterhorn dağına ilk tırmananan kişi olan Edward Whymper, bu başarılı tırmanışını 1865 yılında gerçekleştirmiş.