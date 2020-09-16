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Mavi Göl doğal güzelliğiyle büyülüyor
Mavi Göl doğal güzelliğiyle büyülüyor
İlk olarak corona virüsü pandemisi ardından Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan sel nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen Mavi Göl turkuaz görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor
Seyahat 16 Eylül 2020 - 10:36

Korona virüs salgınından en fazla zararı gören sektörlerin başında turizm sektörü gelirken, bir de buna 22 Ağustos günü Dereli ilçesinde yaşanan sel eklenince ilçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve gölleri, akarsuları, subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kuzalan Tabiat Parkı’nda yer alan Mavi Göl de bu selden olumsuz etkilendi.

FOTO:İHA

Giresun-Sivas karayolunun hemen yanından akan ve Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu deresinde yer alan Mavi Göl, sel sonrası eski görüntüsüne kavuşurken, turkuaz rengi ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. 2020’nin Haziran ayından itibaren Aralık ayına kadar turkuaz renkte akan Mavigöl'ü hem pandemi hem de sel öncesi günlük ortalama 5 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyordu.(İHA)

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